Mit 54 Liftanlagen und 123 Pistenkilometern verbindet die 4-Berge-Skischaukel Schladming den Hauser Kaibling, die Planai, die Hochwurzen und die Reiteralm. Doch hinter dem Skivergnügen steckt auch eine beträchtliche Wirtschaftsleistung. So erwirtschafteten die drei Bergbahnunternehmen im Geschäftsjahr 2025/26 gemeinsam einen Umsatz von rund 120 Millionen Euro. Während der Wintersaison beschäftigen sie rund 665 Menschen, ganzjährig sind es rund 490.

Millionen investiert

Um den steigenden Anforderungen an den Skibetrieb gerecht zu werden, investierten die Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren rund 162 Millionen Euro. Das Geld floss unter anderem in moderne Seilbahnen, den Ausbau der Beschneiung und die Digitalisierung. Zu den größten Projekten der Planai-Hochwurzen-Bahnen zählen die neue Dachstein-Bergstation sowie die 10er-Gondelbahn Rohrmoos I und die 8er-Sesselbahn Mitterhaus I. Auch am Hauser Kaibling wurde mit der Kaiblinggrat- und der Senderbahn investiert. Auf der Reiteralm zählen die Schoberbahn und die Fageralmbahn zu den Investitionsprojekten.

Schnee in drei Tagen

Neben modernen Liftanlagen spielt die technische Beschneiung eine immer wichtigere Rolle. Denn die Zeitfenster für die Schneeerzeugung werden kürzer. „Bei optimalen Bedingungen ist eine Grundbeschneiung innerhalb von nur drei Tagen möglich“, erklärt Klaus Hofstätter, Geschäftsführer der Hauser Kaibling Bergbahnen. Auch die Planai-Hochwurzen-Bahnen investierten in die Beschneiung. Der Speicherteich Bruckmoos wurde 2026 von 80.000 auf 200.000 Kubikmeter erweitert und ist damit der größte der Steiermark.

Handy als Skiticket

Die Investitionen sowie gestiegene Energie- und Personalkosten wirken sich auch auf die Preise der Skitickets aus. „Die Preisgestaltung ist für uns immer eine Herausforderung“, sagt Peter Weichbold, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen. Gleichzeitig verändert sich die Art, wie Gäste ihre Skitickets kaufen. Ab der Wintersaison 2026/27 können Wintersportler ihr Ticket über die App „key2ski“ aktivieren und die Liftschranke direkt mit dem Smartphone passieren. Für Familien gibt es ebenfalls ein Angebot: Kinder bis sechs Jahre fahren kostenlos Ski.

8.100 Arbeitsplätze

Wie wichtig der Tourismus für die gesamte Region ist, zeigen die Ergebnisse einer Studie. Demnach sichert er in Schladming-Dachstein mehr als 8.100 Arbeitsplätze und sorgt jährlich für eine Wertschöpfung von rund 592 Millionen Euro. Die Region zählt rund 34.000 Einwohner und verzeichnet jährlich etwa 4,1 Millionen Nächtigungen, die Hälfte davon im Winter. „Viele Angebote und Einrichtungen, die für unsere Gäste geschaffen werden, steigern gleichzeitig die Lebensqualität der Menschen vor Ort“, betont Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming-Dachstein.