Seit drei Jahrzehnten ist das Schlupfhaus der Caritas in Graz eine Anlaufstelle für Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen. Zum 30-Jahr-Jubiläum zieht die Einrichtung Bilanz und gibt Einblick in ihre Arbeit.

Fast 11.000 Nächte geöffnet, rund 7.500 Jugendliche begleitet und etwa 88.000 Mahlzeiten ausgegeben: Das Schlupfhaus der Caritas in Graz blickt auf 30 Jahre Arbeit mit jungen Menschen zurück. Bei einem Mediengespräch am Freitag präsentierte Leiterin Gabriele Waerder die Bilanz der Einrichtung. Ein Tag der offenen Tür bot Interessierten außerdem die Möglichkeit, das Angebot kennenzulernen. Was einst als Jugendnotschlafstelle begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem offenen Haus für Jugendliche und junge Erwachsene in schwierigen Lebenssituationen entwickelt. Neben einem Schlafplatz finden sie hier kostenlos Gespräche, Beratung und Unterstützung.

„Egal, was passiert, es ist jemand da“

Für Leiterin Waerder steht vor allem eines im Mittelpunkt: Verlässlichkeit. Jugendliche sollen wissen, dass sie jederzeit eine Anlaufstelle haben, wenn sie nicht mehr weiterwissen. Manche kommen über Jahre hinweg immer wieder, etwa wegen familiärer Konflikte oder Problemen in der Ausbildung. Andere benötigen nur kurzfristig einen geschützten Ort, um zur Ruhe zu kommen. Krisen würden dabei Menschen aus allen sozialen Schichten betreffen, betonte Waerder. Das Schlupfhaus sei deshalb für alle offen – unabhängig davon, wie schwierig die persönliche Situation ist.

Niederschwellige Hilfe ohne Vorbedingungen

Auch Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler hob die Bedeutung früher Unterstützung hervor. Wer junge Menschen in einer schwierigen Lebensphase auffängt, könne verhindern, dass sich Probleme weiter verschärfen. Neben der unmittelbaren Hilfe biete das Schlupfhaus daher auch weiterführende Angebote, etwa die Vermittlung in Beschäftigungsprojekte oder eine Wohnbegleitung. Bürgermeisterin Elke Kahr unterstrich beim Jubiläum insbesondere den niederschwelligen Zugang: Jugendliche in akuten Krisen müssten keine Anträge stellen oder bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sie finden im Schlupfhaus ein offenes Ohr und bei Bedarf ein warmes Bett. Auch Jugend- und Familienstadträtin Claudia Unger sowie Soziallandesrat Hannes Amesbauer würdigten die Arbeit der Einrichtung. Sie verwiesen auf die Bedeutung des Angebots als Schutzraum und als Unterstützung auf dem Weg in ein selbstständiges Leben.

©Neuhold (von links) Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler, Schlupfhaus-Leiterin Gabriele Waerder, Bürgermeisterin Elke Kahr und Stadträtin Claudia Unger.

Schlafplatz, Beratung und Unterstützung im Alltag

Das Schlupfhaus richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 21 Jahren. Die Einrichtung ist täglich von 18 bis 10 Uhr geöffnet. Neben einer Übernachtungsmöglichkeit stehen Sanitäranlagen, die Möglichkeit zur Aufbewahrung persönlicher Gegenstände sowie gemeinsames Kochen und Essen zur Verfügung. Ein neunköpfiges Team bietet Gespräche und Beratung an und begleitet Jugendliche bei Bedarf auch intensiver. Mit der mobilen Wohnbegleitung unterstützt die Caritas junge Menschen zudem dabei, schrittweise ein eigenständiges Leben aufzubauen. Finanziert und unterstützt wird das Angebot von der Stadt Graz und dem Land Steiermark.