Frauen, die neue Wege gehen und andere inspirieren, sollen künftig stärker sichtbar werden. Mit einer neuen Auszeichnung holen das Land Steiermark und der Verein FELIN 2027 zwei Pionierinnen vor den Vorhang.

Ob in Wirtschaft, Forschung, Kultur, Sport, Medien oder im Ehrenamt: In der Steiermark gibt es zahlreiche Frauen, die Verantwortung übernehmen und Veränderungen anstoßen. Viele von ihnen haben in ihren Bereichen neue Wege eröffnet und damit auch anderen Frauen Möglichkeiten geschaffen. Mit den erstmals vergebenen „Role Models Of The Year“ wollen Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom und die FELIN Female Leaders Initiative solche Leistungen würdigen. Die Auszeichnung wird in zwei Kategorien vergeben: „Pionierin des Wandels“ richtet sich an Frauen, die über viele Jahre hinweg Strukturen verändert und damit den Weg für nachfolgende Generationen geebnet haben. Die Kategorie „Stimme der Gegenwart“ zeichnet hingegen eine Frau aus, die bereits heute als Vorbild für jüngere Generationen wirkt und aktiv Veränderungen vorantreibt.

Wer kann nominiert werden?

Vorschläge können von Einzelpersonen ebenso wie von Unternehmen, Organisationen, Institutionen und Netzwerken eingereicht werden. Auch Frauen können sich selbst nominieren. Eine unabhängige Fachjury wählt anschließend die beiden Preisträgerinnen aus. Die Verleihung findet im März 2027 im Rahmen der jährlichen FELIN-Veranstaltung zum Weltfrauentag statt. Als besondere Anerkennung erhalten die ausgezeichneten Frauen jeweils ein eigens von der Künstlerin Laura Stadtegger angefertigtes Porträt.

Khom: „Diese Frauen verdienen Anerkennung“

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom betont die Bedeutung jener Frauen, die bestehende Grenzen überwunden und anderen neue Möglichkeiten eröffnet haben. Sie sollen nicht nur für ihre eigenen Erfolge gewürdigt werden, sondern auch für ihren Beitrag zu mehr Chancen für andere Frauen. Auch FELIN-Geschäftsführerin Katrin Fischer unterstreicht die Bedeutung von Sichtbarkeit: „Sichtbarkeit verändert, was wir für möglich halten. Wenn Frauen sehen, was andere Frauen erreicht und verändert haben, entstehen neue Vorstellungen davon, was auch für sie möglich ist. Was heute noch die Arbeit von Pionierinnen ist, kann morgen für uns alle selbstverständlich sein.”.