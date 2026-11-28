Bei der Lotto-Bonus-Ziehung am Freitag gab es gleich zwei erfreuliche Gewinne für die Steiermark. Ein Spielteilnehmer darf sich über 30.000 Euro freuen, ein weiterer gewinnt rund 81.000 Euro.

Bei der Bonus-Ziehung wurde unter allen teilnehmenden Tipps ein zusätzlicher Gewinn von 30.000 Euro verlost. Diesmal hatte ein Spielteilnehmer aus der Steiermark das Glück auf seiner Seite und darf sich über den Bonus freuen. Auch beim regulären Lotto gab es einen steirischen Großgewinn: Der einzige Fünfer mit Zusatzzahl der Ziehung wurde ebenfalls in die Steiermark vergeben. Der Gewinnschein war ein Lotto-Normalschein mit zwölf Tipps. Auf dem fünften Tipp waren fünf der sechs gezogenen Zahlen sowie die Zusatzzahl 1 richtig angekreuzt. Dafür gibt es rund 81.000 Euro.

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Dreifachjackpot am Sonntag

Einen Sechser gab es bei der Ziehung am Freitag nicht. Die Zahlen 12, 14, 19, 23, 31 und 34 hatte niemand vollständig richtig getippt. Damit wurde aus dem Doppeljackpot ein Dreifachjackpot. Am Sonntag warten im Sechser-Rang rund 2,8 Millionen Euro. Auch bei LottoPlus gab es keinen Sechser. Die entsprechenden Gewinnsummen wurden daher auf die Fünfer aufgeteilt: Bei der ersten Ziehung erhalten 32 Gewinner jeweils rund 4.100 Euro, bei der zweiten teilen sich 28 Gewinner jeweils knapp 4.700 Euro. Ein weiterer Großgewinn ging beim Joker nach Oberösterreich: Dort knackte ein Spielteilnehmer die richtige Kombination und hatte zusätzlich „Ja“ zum Joker angekreuzt. Dafür gibt es knapp 162.000 Euro.