Ein technischer Defekt an einem Winterdienst-Fahrzeug führte am Freitag zu einem stundenlangen Feuerwehreinsatz in Freßnitz bei Krieglach. Auf einem Parkplatz breitete sich das ausgelaufene Öl auf rund 5000 Quadratmetern aus.

Nach einem Defekt an einem Winterdienst-Fahrzeug breitete sich in Freßnitz bei Krieglach Öl auf rund 5000 Quadratmetern eines Supermarkt-Parkplatzes aus.

Nach einem Defekt an einem Winterdienst-Fahrzeug breitete sich in Freßnitz bei Krieglach Öl auf rund 5000 Quadratmetern eines Supermarkt-Parkplatzes aus.

Die Feuerwehr Freßnitz wurde am Freitag zu dem Schadstoffeinsatz alarmiert. Bei einem Winterdienst-Fahrzeug war eine Hydraulikleitung undicht, wodurch größere Mengen Öl austraten. Auf dem nassen Untergrund breitete sich die Flüssigkeit über das gesamte Parkplatzareal aus.

Stundenlanger Einsatz

Für die umfangreichen Bindearbeiten wurde zusätzlich die Stützpunktfeuerwehr Kindberg-Stadt mit ihrem Ölfahrzeug angefordert. Auch eine Kehrmaschine unterstützte die Reinigung der betroffenen Fläche. Das hohe Kundenaufkommen bei den beiden Supermärkten erschwerte die Arbeiten. Erst nach neun Stunden konnten die Einsatzkräfte den Schadstoffeinsatz abschließen.