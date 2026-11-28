Während das gesellige Beisammensein für viele zum Fixpunkt vor Weihnachten zählt, mahnen Verkehrsexperten und Politik zur Vorsicht: Wer zum Glühwein greift, muss den Heimweg im Vorfeld organisieren, damit der Abend kein gefährliches Ende nimmt.

Unfallzahlen steigen im Dezember spürbar an

Warum gerade jetzt besondere Aufmerksamkeit gefragt ist, belegen Zahlen des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Statistik-Austria-Daten. Während der Anteil von Alkoholunfällen in der Steiermark im gesamten Jahresdurchschnitt bei neun Prozent liegt, klettert dieser Wert im Dezember auf 10,2 Prozent. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 erlitten auf steirischen Straßen 269 Personen Verletzungen bei derartigen Unfällen, für vier Menschen endeten sie tödlich.

Wirkung wird oft unterschätzt

Wie rasch die Fahrtüchtigkeit nachlässt, verdeutlicht das Steirische Verkehrssicherheitsprogramm 2026+: Schon ab einem Wert von 0,3 Promille leiden Konzentration und Sehvermögen. Erreicht man 0,5 Promille, verdoppelt sich das Risiko für einen Unfall und die Reaktionszeit verlangsamt sich um circa 30 Prozent. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer richtet daher eine klare Bitte an die Bevölkerung: „Ein Besuch am Weihnachtsmarkt, ein Glühwein mit Freunden oder eine Weihnachtsfeier gehören für viele zu einer schönen Adventzeit dazu. Aber aus einem gemütlichen Abend darf keine gefährliche Heimfahrt werden. Wer Alkohol trinkt, lässt das Auto stehen.“ Man solle das Fahrzeug einfach über Nacht parken und schon vor dem ersten Getränk auf Öffis, ein Taxi oder eine nüchterne Begleitperson setzen.

Zivilcourage und Vorsicht auf zwei Rädern

Die Promillegrenzen und Risiken betreffen allerdings nicht nur Pkw-Lenker. Auch wer nach dem Marktbesuch auf das Fahrrad, E-Bike oder einen E-Scooter umsteigt, gefährdet durch die eingeschränkte Wahrnehmung sich und andere. Im Zweifel sollte auch das Zweirad stehen bleiben. Gleichzeitig appelliert das Verkehrssicherheitsprogramm an den Zusammenhalt im Freundeskreis. „Wenn ein Freund nach ein paar Glühwein noch ins Auto steigen möchte, nehmen wir ihm im Zweifel den Schlüssel ab und organisieren eine sichere Heimfahrt. Das gilt auch für Personen, die mit Fahrrädern oder E-Scootern unterwegs sind“, betont Holzer und wünscht allen Steirerinnen und Steirern eine unfallfreie Vorweihnachtszeit.