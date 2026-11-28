Ein schwerer Verkehrsunfall riss die Einsatzkräfte am heutigen Samstagmorgen aus dem Schlaf. Kurz nach 1 Uhr früh kollidierten auf der B70 ein Traktor und ein Kleinbus.

Für drei Insassen endete die nächtliche Fahrt mit Verletzungen. Die Freiwilligen Feuerwehren Söding und Köppling rückten umgehend zur Unfallstelle auf der Packer Straße aus. Während der Traktorfahrer den Zusammenstoß ohne Verletzungen überstand, wurden drei Personen im Kleinbus verletzt. Feuerwehrsanitäter sowie das Rote Kreuz kümmerten sich sofort um die medizinische Erstversorgung der Betroffenen.

Aufwendige Bergung dauerte Stunden

Für die Dauer der Arbeiten musste die B70 komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die Florianis sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und banden ausgelaufene Flüssigkeiten. Besonders knifflig gestaltete sich der Abtransport der schwer beschädigten Zugmaschine: Durch die Wucht des Aufpralls waren sowohl die Hinterachse als auch das Getriebe massiv in Mitleidenschaft gezogen worden.

©Freiwillige Feuerwehr Söding | Zu einem Unfall kam… ©Freiwillige Feuerwehr Söding | …es heute auf der B70.

Fünf Stunden im Einsatz

Ein hinzugezogenes Spezial-Abschleppunternehmen benötigte allein für die Bergung des Traktors rund drei Stunden. Nachdem beide Wracks abtransportiert und die Fahrbahn gründlich gereinigt worden waren, konnten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettung und ARBÖ nach insgesamt knapp fünf Stunden wieder abrücken.