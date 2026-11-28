Der erste Adventsamstag lockte zahlreiche Menschen in die steirischen Geschäfte. Ob sich das auch bei den Einnahmen bemerkbar macht, bleibt abzuwarten.

Zahlreiche Menschen waren am ersten Adventsamstag in der Grazer Innenstadt unterwegs.

Zahlreiche Menschen waren am ersten Adventsamstag in der Grazer Innenstadt unterwegs.

Nach dem winterlichen Wetter der vergangenen Tage waren am Samstag, dem 28. November, wieder zahlreiche Kunden in der Grazer Innenstadt unterwegs. Wie die Kronen Zeitung berichtet, verzeichnete das Kaufhaus Kastner & Öhler bereits früh einen erfreulichen Besucherandrang.

Winterkleidung besonders gefragt

Auch in den Einkaufszentren zeigte man sich zufrieden. Im Grazer Murpark wurden am Samstagnachmittag rund drei Prozent mehr Besucher als im Vorjahr verzeichnet. Besonders gefragt waren warme Kleidungsstücke. Positive Rückmeldungen kamen zudem aus dem EKZ Weinland in Leibnitz und dem ELI in Liezen.

Viele Steirer wollen weniger ausgeben

Trotz der guten Besucherzahlen bleibt die Entwicklung der Umsätze offen. Einer Market-Umfrage zufolge planen 35 Prozent der Steirer, heuer weniger für Weihnachten auszugeben als im vergangenen Jahr. Lediglich fünf Prozent möchten ihr Budget erhöhen. Die Auszahlung des Weihnachtsgeldes könnte dem Handel in den kommenden Tagen zusätzliche Impulse bringen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2026 um 16:58 Uhr aktualisiert