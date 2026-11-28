Am 1. Adventsonntag kann es im Süden der Steiermark noch vereinzelt schneien. Im Laufe der Woche wird es dann auch zeitweise sehr kalt.

Die kommende Woche zeigt sich in der Steiermark von ihrer tiefwinterlichen Seite. Während uns zunächst eine Mischung aus zähem Hochnebel, Sonnenschein und strengem Morgenfrost erwartet, sorgt eine Kaltfront am Donnerstag wieder für Neuschnee in Teilen des Landes.

Schnee im Süden

Der morgige erste Adventsonntag präsentiert sich zweigeteilt: Während sich in der westlichen Obersteiermark der Nebel lichtet und der Sonne Platz macht, hält sich im Mur- und Mürztal sowie südlich des Randgebirges hartnäckiger Hochnebel. Im Süden können am Vormittag noch vereinzelte, leichte Schneeflocken fallen, danach bleibt es überall trocken. Das Thermometer steigt auf maximal 0 bis 1 Grad.

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Sonnenfenster und eisige Nächte zu Wochenbeginn

Am Montag ziehen im Nordwesten dichtere Wolken durch, es bleibt aber weitgehend trocken und die Sonne blitzt zwischendurch hervor. Im Süden löst sich der Hochnebel hingegen größtenteils auf. Nach Frühwerten zwischen minus 7 und minus 2 Grad werden am Nachmittag minus 2 bis plus 1 Grad erreicht.

Dienstag und Mittwoch: Dienstag: Strenger Morgenfrost mit minus 11 bis minus 6 Grad, am Nachmittag bleibt es bei minus 4 bis 0 Grad ebenfalls frostig.

Strenger Morgenfrost mit minus 11 bis minus 6 Grad, am Nachmittag bleibt es bei minus 4 bis 0 Grad ebenfalls frostig. Mittwoch: Ein eisiger Start mit Tiefstwerten zwischen minus 14 und minus 6 Grad, bevor es tagsüber bei strahlendem Sonnenschein auf minus 2 bis plus 4 Grad hinaufgeht.

Schneefall am Donnerstag

Zur Wochenmitte hin ändert sich die Wetterlage wieder. Am Donnerstag erreicht eine Kaltfront die Obersteiermark und bringt leichten bis mäßigen Schneefall mit sich, sagen die Wetterexperten der GeoSphere Austria voraus. Im Laufe des Tages breiten sich die Schauer über das Mur- und Mürztal bis zum Randgebirge aus, während der Süden meist trocken davonkommt. Die Temperaturen klettern von morgendlichen minus 13 bis minus 5 Grad auf Tageshöchstwerte zwischen minus 1 und plus 2 Grad.