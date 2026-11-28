Eine Geldstrafe für einen steirischen Katzenhalter sorgt derzeit für Diskussionen im Netz. Im Mittelpunkt steht die gesetzliche Kastrationspflicht für Freigängerkatzen.

Anlass für die aktuelle Debatte ist ein Facebook-Beitrag des Bergerhofs Krakauebene im Bezirk Murau. Der Betrieb veröffentlichte eine Strafverfügung über 100 Euro, die aufgrund der Haltung eines nicht kastrierten Katers ausgestellt wurde. Der Beitrag sammelte innerhalb kurzer Zeit mehrere Tausend Kommentare. Dabei wird sowohl über die Reaktion des Hofes als auch über die Verantwortung von Katzenhaltern diskutiert.

Keine Sonderregelung für Bauernhofkatzen

Die Kastrationspflicht gilt österreichweit und betrifft männliche sowie weibliche Katzen, die regelmäßig ins Freie dürfen. Seit einer Änderung der Tierhaltungsverordnung im Jahr 2016 sind auch Katzen auf landwirtschaftlichen Betrieben ausdrücklich von der Regelung erfasst. Eine Ausnahme besteht für Tiere, die unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Zucht gehalten werden.

Streunerkatzen auch in der Steiermark ein Thema

Hintergrund der gesetzlichen Bestimmungen ist die Eindämmung der unkontrollierten Fortpflanzung. Gerade in ländlichen Gebieten stellen herrenlose Katzen eine Herausforderung für den Tierschutz dar. Bereits im Jahr 2024 wurde deshalb im Bezirk Murau ein Pilotprojekt zur Kastration von Bauernhofkatzen vorgestellt. Auch über die Umsetzung der bestehenden Vorschriften und die finanzielle Unterstützung von Kastrationen wurde in der Steiermark in der Vergangenheit diskutiert. Der aktuelle Fall aus Murau rückt das Thema erneut in den Mittelpunkt.