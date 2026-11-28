Linienbus verliert Diesel: Feuerwehr Freßnitz im Einsatz
Zum zweiten Schadstoffeinsatz innerhalb von zwei Tagen rückte die Freiwillige Feuerwehr Feßnitz am Samstag, dem 28. November 2026, aus. Grund dafür war ein Treibstoffaustritt bei einem Linienbus.
Am Samstag, dem 28. November 2026, rückte die Freiwillige Feuerwehr Freßnitz im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag erneut zu einem Schadstoffeinsatz aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass größere Mengen Diesel aus einem Linienbus austraten. Mithilfe einer Auffangwanne und Bindemitteln wurde der Treibstoff aufgefangen beziehungsweise gebunden.
Weiteren Dieselaustritt verhindert
Nach Absprache mit dem Busunternehmen und einem benachbarten Betrieb wurde das Fahrzeug auf ein Firmengelände mit Ölabscheider gebracht. Dort gelang es den Feuerwehrkräften, ein Ventil der Treibstoffleitung zu schließen und damit einen weiteren Dieselaustritt zu verhindern. Der Bus soll anschließend von einem Mechaniker überprüft werden. Insgesamt waren acht Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Freßnitz mit zwei Fahrzeugen sowie die Polizei Krieglach im Einsatz.