Zum zweiten Schadstoffeinsatz innerhalb von zwei Tagen rückte die Freiwillige Feuerwehr Feßnitz am Samstag, dem 28. November 2026, aus. Grund dafür war ein Treibstoffaustritt bei einem Linienbus.

Am Samstag, dem 28. November 2026, rückte die Freiwillige Feuerwehr Freßnitz im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag erneut zu einem Schadstoffeinsatz aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass größere Mengen Diesel aus einem Linienbus austraten. Mithilfe einer Auffangwanne und Bindemitteln wurde der Treibstoff aufgefangen beziehungsweise gebunden.

Weiteren Dieselaustritt verhindert

Nach Absprache mit dem Busunternehmen und einem benachbarten Betrieb wurde das Fahrzeug auf ein Firmengelände mit Ölabscheider gebracht. Dort gelang es den Feuerwehrkräften, ein Ventil der Treibstoffleitung zu schließen und damit einen weiteren Dieselaustritt zu verhindern. Der Bus soll anschließend von einem Mechaniker überprüft werden. Insgesamt waren acht Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Freßnitz mit zwei Fahrzeugen sowie die Polizei Krieglach im Einsatz.

©FF Freßnitz Aus einem abgestellten Linienbus trat Diesel aus. ©FF Freßnitz Innerhalb von zwei Tagen musste die Feuerwehr Freßnitz zweimal zu einem Schadstoffeinsatz ausrücken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2026 um 18:19 Uhr aktualisiert