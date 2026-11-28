Während viele in den kommenden Wochen bereits an Weihnachtseinkäufe denken, geht es für zahlreiche Menschen im Land schlicht darum, die kalte Nacht im Warmen zu verbringen.

In den Beratungs- und Notschlafstellen, den Mutter-Kind-Häusern sowie bei den Lebensmittelausgaben, wo die Warteschlangen spürbar länger werden, zeigt sich, dass vor allem Frauen und Alleinerzieherinnen unter Druck geraten.

In den Beratungs- und Notschlafstellen, den Mutter-Kind-Häusern sowie bei den Lebensmittelausgaben, wo die Warteschlangen spürbar länger werden, zeigt sich, dass vor allem Frauen und Alleinerzieherinnen unter Druck geraten.

Wie stark die Not in der Steiermark derzeit spürbar ist, schilderte Caritas-Steiermark-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler am heutigen Samstag im Gespräch mit dem ORF Steiermark.

Über 70 Prozent des Einkommens für Grundbedürfnisse

Laut Tödtling-Musenbichler hat sich das Gesicht der Armut durch die anhaltende Teuerung deutlich gewandelt. In den Beratungs- und Notschlafstellen, den Mutter-Kind-Häusern sowie bei den Lebensmittelausgaben, wo die Warteschlangen spürbar länger werden, zeigt sich, dass vor allem Frauen und Alleinerzieherinnen unter Druck geraten. Armutsbetroffene müssen mittlerweile mehr als 70 Prozent ihrer finanziellen Mittel allein für Miete, Strom und Essen aufwenden. Dadurch fehlt jeglicher Spielraum für Rücklagen: „Da darf nichts passieren, da darf kein Kühlschrank kaputt werden, da darf kein Schulausflug für das Kind kommen oder das zweite Paar Schuhe. Das geht sich einfach nicht mehr aus“, beschreibt die Caritas-Chefin die Lage vieler Haushalte, die täglich ums finanzielle Überleben kämpfen.

Deutliche Kritik an geplanter Sozialhilfereform

Scharfe Worte findet Tödtling-Musenbichler zudem für die neue Sozialhilfereform, die ihrer Einschätzung nach zu einer weiteren Verschärfung der Armut führen wird. Sie bemängelt insbesondere, dass eine eigenständige Kindergrundsicherung fehlt und die Bemessungssätze für Sozialhilfebezieher sowie Asylberechtigte herabgesetzt werden sollen. Das Vorhaben der Bundesregierung, die Kinderarmut bis zum Jahr 2030 zu halbieren, hält sie unter diesen Voraussetzungen für nicht umsetzbar. Werde Kindern kein Aufwachsen ohne finanzielle Not ermöglicht, führe das zu schlechteren Bildungschancen, fehlenden Zukunftsperspektiven und letztlich auch zu massiven Folgekosten für die gesamte Gesellschaft, so ihre eindringliche Warnung.