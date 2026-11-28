„Die aktuelle Bio-Bilanz macht Mut: Bio-Lebensmittel sind wieder stärker gefragt. Beinahe jeder vierte landwirtschaftlich genutzte Hektar in der Steiermark wird biologisch bewirtschaftet. Das ist eine beachtliche Leistung unserer bäuerlichen Familien. Ich freue mich, dass Bio im Supermarkt wieder wächst. Diesen positiven Trend wünsche ich mir auch für die Gastronomie und die Gemeinschaftsverpflegung. Gerade in Schulen, Kindergärten und Krankenhäusern sollten regionale, saisonale und biologische Lebensmittel stärker auf den Speiseplan kommen. Entscheidend ist, dass die steigende Nachfrage auch bei unseren Bio-Betrieben ankommt. Wer hochwertige Lebensmittel produziert, muss von seiner Arbeit leben können. Dafür braucht es faire Preise und verlässliche Rahmenbedingungen.“

Bio bleibt feste Größe im Einkaufkorb

Biolebensmittel haben im Einkaufskorb trotz wirtschaftlich anspruchsvoller Zeiten weiter zugelegt. Nach dem erfreulichen Wachstum 2025 ist der Wert der Bioeinkäufe im 1. Halbjahr 2026 um 2,1 Prozent gestiegen. Der Bioanteil am Lebensmittelumsatz des Einzelhandels ist auf fast 13 Prozent gestiegen. „Bio ist nicht nur eine feste Größe im Einkaufskorb, sondern im Mainstream der Gesellschaft angekommen“, freut sich Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein. Und weiter: „Bio ist damit eine verlässliche Antwort auf die gesellschaftlichen Megatrends wie Nachhaltigkeit und bewusste Ernährung.“ Nicht nur Regionalität, sondern auch Gesundheit, Sicherheit und Qualität spielen bei der Kaufentscheidung eine wichtige Rolle.

Bio-Schweinehaltung soll ausgebaut werden

Ein beachtliches Wachstumssegment ist die Biohühnerhaltung. „Deshalb sind Neueinsteiger bereit, erhebliches Risiko auf sich zu nehmen und in neue Ställe zu investieren“, unterstreicht die Vizepräsidentin. Ein deutlicher Trend ist auch für Marktgärtnereien erkennbar, die sich zunehmend zu wichtigen Versorgern von regionalem Gemüse entwickeln. Einen besonderen Fokus leben Landwirtschaftskammer und Bio Austria Steiermark auf den Ausbau der Bio-Schweinehaltung. Pein: „Bio-Schweinefleisch ist eine Nische mit Wachstumspotenzial, wobei der Ausbau nicht von heute auf morgen geht.“ Voraussetzungen sind ein hohes Wissen und Professionalität im Bioackerbau sowie Investitionen in den Bau von tiergerechten Ställen mit Auslauf. Im Kühlregal ist Bio-Schweinefleisch noch ein kleines Segment, doch die Nachfrage zeigt nach oben: Im ersten Halbjahr 2026 stieg die verkaufte Menge um 2,5 Prozent, der Umsatz legte um 9,7 Prozent zu.

Biohöfe brauchen fundiertes Wissen

„Um Marktchancen zu nutzen und gleichzeitig auf Wetterextreme, hohe Kosten und neue Anforderungen reagieren zu können, brauchen Biohöfe fundiertes Wissen und verlässliche Begleitung“, unterstreicht Thomas Gschier, Obmann des größten Bioverbandes BIO AUSTRIA Steiermark. Dazu bietet das Biozentrum Steiermark – eine gemeinsame Einrichtung von Landwirtschaftskammer und den steirischen Bioverbänden – die Beratung der Biobetriebe, Weiterbildung und fachlichen Austausch an. „Neben einem aufnahmefähigen Markt und einem fundierten Wissen brauchen die Biobauern auch Planungssicherheit“, sagt Gschier. Deshalb brauchen die Biobauern, so Gschier, auch bei den künftigen Programmen der gemeinsamen EU-Agrarpolitik ab 2028 +, die jetzt schon verhandelt werden, einen entsprechenden Rückenwind. Konkret fordert der Obmann, dass die Biobetriebe für Ihre Umweltleistungen wie zum Beispiel Humusaufbau, Fruchtfolgen oder die Sicherung von Biodiversität vor allem mehrjährig gesicherte und gerechte Abgeltungen sowie praxistaugliche Auflagen.

Biomodellregionen entwickeln sich gut

Eine erste Zwischenbilanz über die steirischen Biomodellregionen zog zudem der BIO AUSTRIA-Steiermark Obmann. Gschier: „Drei der sieben geplanten Regionen sind bereits in Graz, im Vulkanland und in Weiz aus der Taufe gehoben. In Graz sind wir bereits in der nächsten Ausbaustufe.“ Neben dem Bionah-Laden mit 120 Lieferanten im Umkreis von 50 Kilometern, gibt es neuerdings auch direkt im Unternehmen Anton Paar für die Mitarbeiter frische Bioprodukte. Gschier: „Dieses Modell Bio direkt zu den Kunden zu bringen, wird sehr gut angenommen. Gespräche mit anderen Unternehmen sind im Laufen.“

Hier gibt es Bio-Schweine

Michael Lamprecht (38) führt den Hof gemeinsam mit seiner Frau Anja in 25. Generation. Seit 1995 wird biologisch gewirtschaftet. Ackerbau und Tierhaltung bilden einen geschlossenen Kreislauf: Das gesamte Futter für die Schweine wächst auf den eigenen Flächen. Ursprünglich wollte die Familie die Schweinemast erweitern. Weil dafür nicht genügend Bioferkel verfügbar waren, machte sie aus dem Engpass ein neues Betriebskonzept: Warum die Ferkel nicht selbst erzeugen? Im Herbst 2025 fiel die Entscheidung, seit Februar 2026 wird gebaut. Für rund 100 Zuchtsauen entsteht ein offener Holzstall mit Außenklimabereichen, Tiefeneinstreu und Platz zum Wühlen und Erkunden. Im Abferkelbereich stehen jeder Sau mehr als 14 Quadratmeter Zugang ins Freie zur Verfügung. „Bio-Schweinehaltung erfordert Freude an der Arbeit mit den Tieren und viel Know-how. Wenn die persönlichen Voraussetzungen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen, bietet sie eine langfristige Perspektive für landwirtschaftliche Betriebe“, erzählt Michael Lamprecht. Rund eine Million Euro investiert die Familie in das Projekt. Den Ausschlag gaben auch die Vermarktung über Bioschwein Austria und ein Preismodell, das Marktschwankungen abfedert.

Familie Feeberger setzt Biomilch mit neuen Vermarktungswegen

Wie sich aus diesem Klassiker Biomilch neue Produkte und zusätzliche Absatzwege entwickeln lassen, zeigen Gernot (41) und Susanne Feeberger (39) aus Fohnsdorf im Murtal. Auf ihrem seit 2012 biologisch bewirtschafteten Hof leben 25 Jersey-Kühe. Mehr als zwei Drittel der Milch gelangen über die hofeigene Verarbeitung direkt zu den Kundinnen und Kunden, der Rest geht an die Molkerei. Der Betrieb ist breit aufgestellt – die einzelnen Standbeine hat die Familie Schritt für Schritt aufgebaut. Um wieder im Vollerwerb wirtschaften und unabhängiger werden zu können, begann die Familie 2016 mit der Herstellung von Joghurt und eröffnete einen Hofladen, der heute rund um die Uhr zugänglich ist. Das Sortiment reicht von Milch, Joghurt und Topfen bis zu Café Latte. Im Jahr 2021 nahm der Betrieb reine A2-Milch in sein Angebot auf. Zwei Jahre später folgte hofeigenes Eis. Mehr als drei Jahre tüftelte Susanne Feeberger an der Herstellung, heute umfasst das Sortiment rund zehn Sorten. Das jüngste Standbein ist Schulmilch: Seit Jänner 2026 beliefert der Hof Schulen und Kindergärten im Murtal und in Leoben. Für die Familie mit drei Kindern ist das mehr als ein zusätzlicher Absatzweg. Es ist ein Herzensprojekt, das Kindern regionale Biolebensmittel näherbringt. „Man sollte innovativ sein, sich etwas zutrauen und auch einmal etwas wagen. Wir haben keinen Tunnelblick, sondern sehen in alle Richtungen“, sagen Susanne und Gernot Feeberger. Zahlen und Fakten: In der Steiermark In der Steiermark wirtschaften 3.993 Biobetriebe. Gemeinsam bewirtschaften sie 86.369 Hektar und damit beinahe jeden vierten landwirtschaftlich genutzten Hektar des Landes.