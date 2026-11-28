Im Kostnixladen in Lieboch (Graz-Umgebung) können gebrauchte Gegenstände kostenlos abgegeben und mitgenommen werden. Nun erhält das ehrenamtliche Projekt finanzielle Unterstützung in Höhe von 10.000 Euro.

Im Rahmen der österreichweiten Initiative „Lust an Zukunft“ fördern dm und das Partnerunternehmen Interzero den Liebocher Kostnixladen mit jeweils 5.000 Euro. Das Geld soll laut einer Aussendung dazu beitragen, den Betrieb aufrechtzuerhalten und das bestehende Angebot weiterzuentwickeln.

Gebrauchte Gegenstände finden neuen Besitzer

Seit April 2022 können Interessierte in Lieboch (Graz-Umgebung) unter anderem Kleidung, Schuhe, Spielzeug und Haushaltswaren abgeben oder kostenlos mitnehmen. Das Angebot steht allen Menschen unabhängig von ihrem Einkommen offen. Ziel des Projekts ist es, Abfälle zu reduzieren und die Wiederverwendung von Alltagsgegenständen zu fördern.

13 Freiwillige betreuen das Projekt

Derzeit kümmern sich 13 Ehrenamtliche um die Annahme und Sortierung der Waren sowie die Betreuung der Besucher. Untergebracht ist der Kostnixladen in drei Containern. Die Gemeinde Lieboch stellt dafür den Standort und die erforderliche Infrastruktur bereit.