Bei Pinkafeld im Bezirk Oberwart kam es am Samstagnachmittag, dem 28. November 2026, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Zwei Personen wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Auffahrunfall auf der Südautobahn waren am Samstag, dem 28. November 2026, drei Fahrzeuge beteiligt.

Bei einem Auffahrunfall auf der Südautobahn waren am Samstag, dem 28. November 2026, drei Fahrzeuge beteiligt.

Gegen 14.50 Uhr war ein 39-Jähriger auf der Südautobahn (A2) in Richtung Wien unterwegs. Mit ihm im Auto befanden sich eine 38-jährige Frau sowie zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren. Als ein vorausfahrendes Fahrzeug stark abbremste, musste auch der Steirer auf die Bremse treten. Ein nachkommender 21-jähriger Autofahrer dürfte laut Polizei zu spät reagiert haben und fuhr auf den Wagen auf. Anschließend kollidierte sein Fahrzeug mit einem weiteren Auto.

Zwei Personen ins Krankenhaus gebracht

Die beiden Kinder wurden vom Notarztteam untersucht. Verletzungen wurden bei ihnen nicht festgestellt. Zwei Mitfahrerinnen des 21-Jährigen im Alter von 20 und 24 Jahren wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Oberwart gebracht. Die beiden Personen des dritten Autos blieben unverletzt.

A2 vorübergehend nur einspurig befahrbar

Neben der Polizei und dem Rettungshubschrauber waren zwei Rettungsfahrzeuge sowie 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pinkafeld mit vier Fahrzeugen vor Ort. Während der Unfallaufnahme stand in Fahrtrichtung Wien nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Laut Polizei kam es zu keinem Stau.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2026 um 20:24 Uhr aktualisiert