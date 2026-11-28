Um das Bewusstsein für faire Einkommen zu schärfen, setzte die Regionalorganisation zuletzt verstärkt auf Aufklärung zu Kollektivverträgen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie der Gefahr von Nulllohnrunden.

Um das Bewusstsein für faire Einkommen zu schärfen, setzte die Regionalorganisation zuletzt verstärkt auf Aufklärung zu Kollektivverträgen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie der Gefahr von Nulllohnrunden.

Um das Bewusstsein für faire Einkommen zu schärfen, setzte die Regionalorganisation zuletzt verstärkt auf Aufklärung zu Kollektivverträgen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie der Gefahr von Nulllohnrunden. Zudem rückte eine Verteilaktion zur Millionärsteuer die Frage nach einer gerechten Finanzierung öffentlicher Aufgaben in den Mittelpunkt. Auch beim Thema Lohnschere zwischen Männern und Frauen machte der ÖGB mit Aktionen rund um den Equal Pay Day Druck, damit gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit endlich zur Selbstverständlichkeit wird.

Vor-Ort-Beratung und vielfältiges Programm

Ein zentrales Anliegen bleibt für Dechler die direkte Erreichbarkeit im Bezirk – egal, ob es um Fragen zum Arbeitsvertrag, zum Krankenstand oder zur Pension geht. Abseits der klassischen Rechtsberatung bot der ÖGB Liezen seinen Mitgliedern ein breites Rahmenprogramm: Dazu zählten Info-Veranstaltungen zu Konsumentenschutz, Energiefragen, Blackout-Vorsorge und Kriminalprävention ebenso wie Kinoabende oder eine Betriebsbesichtigung in der Werft der Bundesheerkaserne in Aigen im Ennstal.

Schachner regt Debatte über Abgabe auf KI an

Für ÖGB-Landesvorsitzenden Horst Schachner, der seine Funktion im Jahr 2027 nach einem Vierteljahrhundert an der Spitze abgeben wird, war das Treffen auch Anlass für einen Rückblick auf bewegte Zeiten mit Krisen, Streiks und der Pandemie. Während er das heimische Pensionssystem als weltweit führend verteidigte, mahnte er mit Blick auf die Zukunft ein Umdenken an: Weil Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt immer mehr Aufgaben übernimmt, brauche es dringend eine ernsthafte Debatte über eine Wertschöpfungsabgabe.

Steiermarkweite Umfrage für die nächsten fünf Jahre

Wie sich die Gewerkschaft künftig ausrichtet, sollen die Beschäftigten selbst mitentscheiden. Landesgeschäftsführer Wolfgang Waxenegger präsentierte die große Befragung „Die Stimme der Arbeit“, die in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut IFES läuft. Sowohl ÖGB-Mitglieder als auch Nichtmitglieder können dort ihre Anliegen, Wünsche und Kritikpunkte deponieren – die Auswertung bildet das Fundament für die Schwerpunkte der kommenden fünf Jahre. Unter allen Teilnehmenden werden zudem zahlreiche Preise verlost.