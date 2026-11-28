Ein 58-jähriger Grazer war am Samstagnachmittag, dem 28. November 2026, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Südautobahn (A2) unterwegs. Die Polizei stoppte den Mann bei der Abfahrt Bad Waltersdorf.

Ein 58-jähriger Grazer wurde auf der A2 mit knapp über 200 km/h gemessen.

Ein 58-jähriger Grazer wurde auf der A2 mit knapp über 200 km/h gemessen.

Gegen 16.20 Uhr wurde eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung im Gemeindegebiet von Buch-St. Magdalena, im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf einen zu schnell fahrenden Pkw aufmerksam. Mithilfe eines geeichten Messgeräts stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug in Richtung Villach mit knapp über 200 km/h unterwegs war.

Wichtiger Termin als Grund angegeben

Bei der Abfahrt Bad Waltersdorf hielten die Polizisten den 58-jährigen Lenker an. Laut Polizei zeigte sich der Grazer geständig und erklärte, wegen eines wichtigen Termins in Graz in Eile gewesen zu sein. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung nahmen ihm die Beamten noch vor Ort den Führerschein vorläufig ab.