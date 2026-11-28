Der Sonntag spaltet sich wettertechnisch ein bisschen in zwei Lager. Stellenweise kann es auch schneien.

Am Sonntag kann es am Vormittag im Süden noch ein wenig schneien.

Am Sonntag kann es am Vormittag im Süden noch ein wenig schneien.

Der Sonntag dürfte in der westlichen Obersteiermark nach Nebelauflösung freundliches und sonniges Wetter bringen, im Mur- Mürztal sowie südlich des Randgebirges wird der Hochnebel recht zäh sein. Am Vormittag kann es im Süden zeitweise noch unergiebig leicht schneien. Der restliche Tag bleibt allerdings niederschlagsfrei. Höchstwerte um 0 bis 1 Grad erwarten uns am 1. Advent.