Auch in Wies weihnachtet es mittlerweile. Denn Freitagabend wurde der Weihnachtsbaum am Marktplatz feierlich erleuchtet.

Am Freitagabend wurde der Weihnachtsbaum in Wies zum Leuchten gebracht.

Am Freitagabend wurde der Weihnachtsbaum in Wies zum Leuchten gebracht.

Mit stimmungsvollen Klängen eines Ensembles der Erzherzog-Johann-Musikschule Wies und weihnachtlichen Liedern des Chors der Mittelschule Wies wurde Freitagabend der Weihnachtsbaum am Marktplatz feierlich zum Leuchten gebracht und damit der Wieser Advent eröffnet.

„Wieser Weihnacht“

Am Donnerstag, dem 3. Dezember, und Freitag, dem 4. Dezember, laden die Wieser Vereine/Institutionen und verschiedene Aussteller jeweils von 17 bis 21 Uhr zur traditionellen „Wieser Weihnacht“ am Marktplatz ein. Freut euch auf gemütliche Stunden, regionale Köstlichkeiten und vorweihnachtliche Stimmung im Herzen von Wies.