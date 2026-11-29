Für das Projekt rund um den Feldbacher Produzenten Oliver Haas schlüpfen bekannte TV-Gesichter wie Serge Falck und „Bergretter“-Darsteller Martin Leutgeb in düstere Rollen. Auf der Leinwand verwandelt sich der beschauliche Ort in das fiktive „Rabenberg“, das von einem brutalen Serienkiller heimgesucht wird.

Herbst 2027

Die Ermittlungen übernimmt die junge Mutter und Polizistin Sarah Haas, verkörpert von Corinna Pumm, die auch als Co-Produzentin fungiert. Eigentlich war ihre Figur aufs Land gezogen, um dem Großstadtstress zu entkommen, findet sich nun aber mitten in einer mörderischen Verbrecherjagd wieder. Der fertige Streifen soll im Herbst 2027 zuerst in den Kinos anlaufen und anschließend bei Streamingdiensten wie Amazon Prime, Apple Plus sowie Canal Plus abrufbar sein.

Bekannte TV-Gesichter und ein Augenzwinkern

Hinter der Kamera setzt Produzent Oliver Haas auf internationale Vermarktung: Gedreht wird komplett auf Englisch, da sich englische Mundbewegungen nachträglich deutlich unauffälliger ins Deutsche synchronisieren lassen als umgekehrt. Vor der Kamera versammelt sich eine prominente Riege, darunter Michou Friesz („Totenfrau“), Lukas Walcher („Alpentod“) und Franz Danner („Meiberger“). Für „Medicopter 117“-Legende Serge Falck gibt es zudem ein nostalgisches Heimspiel: Der 65-Jährige mimt beim Dreh der Schlussszene einen Rettungssanitäter – inklusive kleinem Seitenhieb auf seine Kultrolle aus den 1990er- und 2000er-Jahren. Für medizinische Genauigkeit am Set sorgt dabei der pensionierte Hausarzt Harald Moser. Falck und Hauptdarstellerin Pumm standen übrigens erst kürzlich gemeinsam für die Disney-Plus-Serie „Vienna Game“ vor der Kamera.

Kirchenwirt wird zum Tatort „Hotel Paradies“

Die Dreharbeiten verlangen vor allem Corinna Pumm alles ab: Die ständige Anspannung im Horror-Genre sei für das Nervensystem extrem fordernd, da man permanent unter Strom stehe. Deutlich humorvoller nahm es da schon Martin Leutgeb: Der aus den „Bergrettern“ bekannte Schauspieler gibt einen Geistlichen, der in der Stubenberger Kirche ein filmisches Ende findet – und in den Drehpausen am liebsten allen Anwesenden die Beichte abgenommen hätte. Zentraler Schauplatz des Geschehens ist der örtliche Kirchenwirt, der im Film den trügerischen Namen „Hotel Paradies“ trägt. Die Wirtsleute Michaela Almer-Reisenhofer und Helmut Puntigam verfolgen das Treiben im eigenen Haus gespannt, Almer-Reisenhofer ergatterte sogar einen kurzen Gastauftritt. Produzent Oliver Haas hofft unterdessen, an seinen letzten großen Erfolg anzuknüpfen: Sein Thriller „The Trail“ erreichte im Jahr 2024 über den internationalen Vertrieb Filmhub rund sieben Millionen Zuseher und hielt sich in Deutschland wochenlang in den Streaming-Charts.