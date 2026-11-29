Die Bretter sind gewachst, die ersten Schwünge bereits gezogen: In der Steiermark läuft der Winterbetrieb 2026/27 in den ersten Skigebieten bereits auf Hochtouren.

Während einige Berge schon jetzt geöffnet haben, folgen die nächsten großen Gebiete in den kommenden Tagen.

Während einige Berge schon jetzt geöffnet haben, folgen die nächsten großen Gebiete in den kommenden Tagen.

Während einige Berge schon jetzt geöffnet haben, folgen die nächsten großen Gebiete in den kommenden Tagen. Wir haben den genauen Überblick, wo schon Lifte drehen, wann die restlichen starten und wie tief man heuer für die Tageskarte in die Tasche greifen muss.

So sind die Preise

Wer schon früh in die Saison startet, kann vielerorts noch kräftig sparen: In den aktuellen Vorsaison-Wochen bis kurz vor Weihnachten gelten in vielen Gebieten vergünstigte Starttarife, so kostet der Tagesskipass im Verbund Schladming-Dachstein bis einschließlich 18. Dezember an der Kassa 76 Euro (bzw. online ab 64,50 Euro) statt regulär 81,50 Euro. Auch danach lohnt sich bei dynamischen Preissystemen das rechtzeitige Online-Buchen.

Skigebiete Öffnungen: Diese steirischen Skigebiete sind schon geöffnet Reiteralm: Täglicher Betrieb seit 19. November.

Planai (Schladming): Täglicher Betrieb seit 20. November.

Turracher Höhe: Täglicher Betrieb seit 21. November.

Hauser Kaibling & Riesneralm: Regulärer Saisonstart am 28. November.

Loser, Lachtal & Planneralm: Wochenend-Vorbetrieb am 28. und 29. November, täglicher Betrieb ab 4. Dezember.

Grebenzen, Gaaler Lifte & Teichalm: Erste Anlagen bereits seit diesem Wochenende geöffnet. Wann die weiteren Skigebiete starten Freitag, 4. Dezember: Die Tauplitz, Kreischberg, Hochwurzen, Galsterbergalm, Rittisberg (Ramsau am Dachstein), Stuhleck (voraussichtlich).

Samstag, 5. Dezember: Präbichl, Niederalpl, Salzstiegl, Weinebene, Sommeralm-Lifte.

Dienstag, 8. Dezember: Brunnalm Hohe Veitsch (voraussichtlich).

Ab Mitte/Ende Dezember (schneeabhängig): Fageralm (18. Dezember), Hohentauern (19. Dezember), Zlaim/Grundlsee (19. Dezember), Dachstein Gletscher (25. Dezember), Mariazeller Bürgeralpe (26. Dezember) sowie beliebte Familienskigebiete wie Kaiserau (Admont), Wald am Schoberpaß, St. Jakob im Walde und Wenigzell.

Wichtige Info: Am Gaberl sind die großen Schlepplifte heuer stillgelegt (nur noch Kinderlift in Betrieb). Auch am Stoderzinken sowie auf der Aflenz Bürgeralm gibt es keinen regulären Alpin-Liftbetrieb mehr.