Wenn es draußen kalt wird, kehrt im Tierpark Tragöß im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag vorweihnachtliche Ruhe ein. Dort kannst du auch Rentieren begegnen.

In Tragöß leben die einzigen Rentiere und Elche der Steiermark, die in der verschneiten Jahreszeit besonders gut zur Geltung kommen

In Tragöß leben die einzigen Rentiere und Elche der Steiermark, die in der verschneiten Jahreszeit besonders gut zur Geltung kommen

In der gesamten Adventzeit hat das Ausflugsziel jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet und bietet Familien einen entspannten Winterspaziergang samt Begegnung mit Rentieren, Elchen und Alpakas.

Rentiere und Elche

Wer in der Vorweihnachtszeit nach einer Alternative zum klassischen Christkindlmarkt sucht, wird im Hochschwabgebiet fündig: In Tragöß leben die einzigen Rentiere und Elche der Steiermark, die in der verschneiten Jahreszeit besonders gut zur Geltung kommen. Neben weihnachtlichen Tierfütterungen gibt es für Besucher Glühwein, Kinderpunsch und frische Waffeln zum Aufwärmen. Wer lieber aktiv unterwegs ist, kann sich – nach vorheriger Anmeldung – auch einer Winterwanderung mit Alpakas und Lamas anschließen.

Eigene Weihnachtspost für Kinder

Für die jüngsten Gäste hat sich das Team vor Ort heuer ein besonderes Detail überlegt: Kinder können eine ausgemalte Zeichnung mitbringen und vor Ort in einen eigenen Rentier-Briefkasten werfen. Als Antwort flattert wenig später persönliche Weihnachtspost der Rentiere ins Haus. Zudem liegt im Park ein Weihnachtsrätsel für Kinder auf, und am 5. sowie 6. Dezember schaut auch der Nikolaus vorbei.

Geöffnet auch am Heiligen Abend

Zusätzlich zu den regulären Öffnungstagen von Donnerstag bis Sonntag sperrt der Tierpark auch rund um den Feiertag am Montag, dem 7. Dezember, sowie am Dienstag, dem 8. Dezember auf. Am 24. Dezember hat das Gelände zudem bis 14 Uhr geöffnet – eine gute Gelegenheit für Familien, die langen Stunden bis zur Bescherung am Heiligen Abend im Freien zu überbrücken.