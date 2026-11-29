Sirenenalarm in der Obersteiermark: Am Samstagabend, dem 28. November, wurde die Freiwillige Feuerwehr Stanz im Mürztal gegen 17.28 Uhr zu einer Fahrzeugbergung auf die L114 (Schanzsattelstraße) alarmiert.

Im Bereich von Straßenkilometer 10,8 war es zuvor zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem auch Betriebsmittel austraten. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit zwei Fahrzeugen – dem Hilfeleistungsfahrzeug 2 (HLF 2) sowie dem Löschfahrzeug mit Allrad (LFA) – und insgesamt 18 Einsatzkräften zum Unfallort aus, um das verunfallte Fahrzeug zu bergen und die Fahrbahn wieder freizumachen.