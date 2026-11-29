Zwei Jahre im Sattel, fünf Kontinente und 30.000 Kilometer in den Beinen: Der 28-jährige Stefan Gaar aus Jauring bei Aflenz hat ein außergewöhnliches Abenteuer hinter sich.

Nachdem er für seinen Traum extra seinen Job in Graz gekündigt hatte, ist der Steirer nun wohlbehalten von seiner Weltreise mit dem Fahrrad zurückgekehrt.

Nachdem er für seinen Traum extra seinen Job in Graz gekündigt hatte, ist der Steirer nun wohlbehalten von seiner Weltreise mit dem Fahrrad zurückgekehrt.

Nachdem er für seinen Traum extra seinen Job in Graz gekündigt hatte, ist der Steirer nun wohlbehalten von seiner Weltreise mit dem Fahrrad zurückgekehrt. Ursprünglich hatte sich der Obersteirer im Oktober 2024 sogar 60 Länder und 60.000 Kilometer vorgenommen, doch auch die tatsächliche Bilanz mit 46 bereisten Ländern und rund 30.000 geradelten Kilometern kann sich mehr als sehen lassen. Inspiriert von einer Dokumentation während der Corona-Pandemie, sparte Gaar jahrelang auf sein Vorhaben. Sogar sein damaliger Chef habe Verständnis gezeigt und dies als den „bisher besten Kündigungsgrund“ bezeichnet, berichtet der Weltenbummler gegenüber der Kleinen Zeitung.

Einladung der kasachischen Polizei und Kreditkarten-Schock

Unterwegs auf einem speziellen Reisefahrrad, nur unpassierbare Etappen wurden per Flugzeug überbrückt, machten ihm weniger die Ausdauer, sondern vor allem steile Anstiege mit schwerem Gepäck sowie holprige Schotterpisten zu schaffen. Gefährlich sei es auf der gesamten Tour jedoch nirgends geworden, im Gegenteil: In Kasachstan wurde der Steirer sogar einmal von der Polizei angehalten, nur um anschließend von den Beamten per Übersetzungs-App zum Essen eingeladen zu werden.

Kurzer Zwischenstopp

Geschlafen wurde meist im Zelt oder bei gastfreundlichen Einheimischen. Für einen unerwarteten Zwischenstopp sorgte lediglich ein Bank-Schreiben in Tadschikistans Hauptstadt Duschanbe: Da sein Geldinstitut das Kreditkartengeschäft einstellte, flog Gaar kurzerhand für zwei Wochen nach Österreich, um eine neue Karte zu organisieren und gleichzeitig den Geburtstag seines Großvaters mitzufeiern.

Vater begleitete das Finale – und schon am nächsten Tag wieder am Rad

Auf den letzten sechs Monaten seiner Tour bekam der 28-Jährige schließlich familiäre Unterstützung: Wie geplant stieß sein Vater Klaus hinzu, mit dem er vor wenigen Wochen auch gemeinsam in die steirische Heimat einfuhr. In Tragöß wurde er von Familie, Freunden und seinem Trachtenverein „Roßecker“ gebührend empfangen. Wer nun glaubt, der Aflenzer hätte vorerst genug vom Drahtesel, täuscht sich gewaltig: Schon am Tag nach seiner Rückkehr schwang sich Gaar wieder aufs Rad und fuhr über den Sattler zurück nach Jauring.