Der Winter hat die Steiermark ab Beginn der neuen Woche fest im Griff und zeigt sich von seiner eisigen Seite. Ab Dienstag wird es frostig.

Während tagsüber meist strahlender Sonnenschein das Wettergeschehen bestimmt, stürzen die Temperaturen in den Nacht- und Morgenstunden dramatisch ab. Bis Mittwochmorgen sinkt das Thermometer regional auf klirrende minus 14 Grad.

Bereits Dienstag wird es kalt

Bereits am Dienstag heißt es für Pendler und Frühaufsteher: warm anziehen und Eiskratzer bereitlegen. Nach der Auflösung regionaler Nebelfelder setzt sich zwar fast überall im Land die Sonne durch, lediglich entlang des Randgebirges sowie im Mur-Mürztal kann sich bis zur Mittagszeit noch lokaler Hochnebel halten, an den eisigen Temperaturen ändert das aber wenig. In der Früh herrscht teils strenger Frost bei Werten zwischen minus 11 und minus 6 Grad. Selbst am Nachmittag bleiben die Temperaturen mit minus 4 bis maximal 0 Grad im Dauerfrostbereich.

Wie fühlst du dich beim Autofahren im Winter? Für mich ist das ok. Wenn es schneit oder glatt auf den Straßen ist, dann fahre ich ungern. Es ist mir egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Mittwoch bringt bis zu minus 14 Grad

Am Mittwoch, dem 2. Dezember, verschärft sich der Nachtfrost noch einmal deutlich. Zwar startet der Tag in der gesamten Steiermark mit strahlendem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel, die Luft ist jedoch eiskalt: Am Morgen werden frostige minus 14 bis minus 6 Grad gemessen. Besonders in den bekannten obersteirischen Kältepolen wie dem Enns- und Murtal sowie im Mariazellerland soll es ordentlich kalt werden. Tagsüber steigen die Werte am Nachmittag nur zögerlich auf minus 2 bis plus 4 Grad an.

Darauf sollten Steirer jetzt achten

Durch die Kombination aus starkem Nachtfrost und lokalem Nebel kann es vor allem in den Morgenstunden auf Brücken, Freilandstraßen und Nebenwegen zu gefährlicher Reifglätte kommen. Autofahrer sollten zudem rechtzeitig prüfen, ob das Scheibenwischwasser ausreichend mit Frostschutz befüllt ist und die Autobatterie den tiefen Temperaturen standhält.