Bis zu -14 Grad: Eiskalte Nächte rollen jetzt auf die Steiermark zu
Der Winter hat die Steiermark ab Beginn der neuen Woche fest im Griff und zeigt sich von seiner eisigen Seite. Ab Dienstag wird es frostig.
Während tagsüber meist strahlender Sonnenschein das Wettergeschehen bestimmt, stürzen die Temperaturen in den Nacht- und Morgenstunden dramatisch ab. Bis Mittwochmorgen sinkt das Thermometer regional auf klirrende minus 14 Grad.
Bereits Dienstag wird es kalt
Bereits am Dienstag heißt es für Pendler und Frühaufsteher: warm anziehen und Eiskratzer bereitlegen. Nach der Auflösung regionaler Nebelfelder setzt sich zwar fast überall im Land die Sonne durch, lediglich entlang des Randgebirges sowie im Mur-Mürztal kann sich bis zur Mittagszeit noch lokaler Hochnebel halten, an den eisigen Temperaturen ändert das aber wenig. In der Früh herrscht teils strenger Frost bei Werten zwischen minus 11 und minus 6 Grad. Selbst am Nachmittag bleiben die Temperaturen mit minus 4 bis maximal 0 Grad im Dauerfrostbereich.
Wie fühlst du dich beim Autofahren im Winter?
Mittwoch bringt bis zu minus 14 Grad
Am Mittwoch, dem 2. Dezember, verschärft sich der Nachtfrost noch einmal deutlich. Zwar startet der Tag in der gesamten Steiermark mit strahlendem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel, die Luft ist jedoch eiskalt: Am Morgen werden frostige minus 14 bis minus 6 Grad gemessen. Besonders in den bekannten obersteirischen Kältepolen wie dem Enns- und Murtal sowie im Mariazellerland soll es ordentlich kalt werden. Tagsüber steigen die Werte am Nachmittag nur zögerlich auf minus 2 bis plus 4 Grad an.
Darauf sollten Steirer jetzt achten
Durch die Kombination aus starkem Nachtfrost und lokalem Nebel kann es vor allem in den Morgenstunden auf Brücken, Freilandstraßen und Nebenwegen zu gefährlicher Reifglätte kommen. Autofahrer sollten zudem rechtzeitig prüfen, ob das Scheibenwischwasser ausreichend mit Frostschutz befüllt ist und die Autobatterie den tiefen Temperaturen standhält.
Tipps gegen Frost beim Autofahren & für zu Hause
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Scheibenwischwasser prüfen: Unbedingt rechtzeitig Frostschutz nachfüllen, damit die Leitungen nicht einfrieren und die Sicht bei Salz-Schmierfilm auf der Scheibe frei bleibt.
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Scheiben nicht mit heißem Wasser enteisen: Durch den extremen Temperaturunterschied kann die Windschutzscheibe sofort springen – besser Enteiserspray, Eiskratzer oder eine Abdeckfolie über Nacht verwenden.
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Türgummis pflegen: Gummidichtungen an den Autotüren mit Hirschtalg oder Silikonspray einreiben, damit sie bei minus 14 Grad nicht anfrieren.
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Autobatterie schonen: Bei extremem Frost verliert die Batterie stark an Leistung – unnötige Stromfresser (Sitzheizung, Heckscheibenheizung) erst einschalten, wenn der Motor läuft.
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Vorsicht auf Brücken & im Schatten: Auch bei strahlendem Sonnenschein bleibt es an schattigen Waldstücken und auf Brücken oft den ganzen Tag über spiegelglatt.
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Wasserleitungen & Pflanzen schützen: Wasserhähne im Außenbereich (Garten, Garage) absperren und entleeren sowie empfindliche Kübelpflanzen ins Winterquartier holen.
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Richtig Stoßlüften: Auch bei klirrender Kälte mehrmals täglich für wenige Minuten alle Fenster weit öffnen, statt sie dauerhaft gekippt zu lassen – das verhindert Schimmel und spart Heizkosten.