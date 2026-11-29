Auf Instagram folgen dem flauschigen Trio bereits mehr als 25.000 Menschen, einzelne Clips knackten sogar die Marke von 100.000 Aufrufen. Dass Katzen zu den absoluten Lieblingen im Internet gehören, ist kein Geheimnis.

Mit Ansturm nicht gerechnet

Doch mit diesem Ansturm hatten Denise Kronawetter und Stefan Kroissenbrunner nicht gerechnet: Seit Februar leben „Happy“ und „Balu“ bei dem Paar, im Oktober machte „Hailey“ das Trio komplett. Auf die ursprünglich aus den USA stammende Rasse der Ragdolls – übersetzt „Lumpenpuppe“, stießen die beiden eher zufällig. Ihren Namen verdanken die Tiere einer besonderen Eigenheit: Nimmt man sie hoch, lassen sie sich völlig entspannt und schlaff hängen.

Spaziergänge an der Leine

Im Alltag zeigen sich die drei Samtpfoten äußerst menschenbezogen, gemütlich und neugierig. „Sie sind ein bisschen wie Hunde. Wir gehen mit ihnen auch an der Leine spazieren, das taugt ihnen total“, erzählt Besitzer Stefan Kroissenbrunner gegenüber der Kleinen Zeitung. Trotz ihres unkomplizierten Wesens betonen die beiden Kindberger aber, dass die Haltung mit viel Verantwortung verbunden sei.

Erste Werbepartner klopfen schon an

Auf dem gemeinsamen Account stehen allein die Tiere im Mittelpunkt – die Besitzer halten sich bewusst im Hintergrund. Mit Erfolg: Die Kommentare aus aller Welt fallen durchwegs positiv aus, und das Paar bemüht sich, auf jede einzelne Nachricht zu antworten oder Tipps zur Haltung zu geben. Mittlerweile haben auch Unternehmen das Potenzial der tierischen Influencer erkannt und schicken regelmäßig Kooperationsanfragen, aus denen die beiden aber nur ausgewählte Partnerschaften annehmen.