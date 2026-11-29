Im direkten Duell um eine gute Ausgangslage im Rennen um die Meistergruppe gab es keinen Sieger: Der TSV Hartberg und die SV Ried trennten sich am Sonntag mit einem 0:0. Beide Teams hatten Chancen auf den Führungstreffer.

Die Partie in Ried begann intensiv. Die Gastgeber machten früh Druck, Hartberg fand aber zunehmend besser ins Spiel. In der 19. Minute fehlte den Oststeirern nur wenig zur Führung: Nach einem starken Pass von Lukic kam Marco Hoffmann frei zum Abschluss, traf jedoch nur die Stange. Den Nachschuss setzte Feldhofer neben das Tor. Auch die Rieder kamen dem Treffer nahe. In der 38. Minute nahm Isaac Kiese Thelin eine Flanke volley und schoss den Ball an die Querlatte. Kurz vor der Pause musste Ried-Tormann Leitner zudem einen Abschluss von Hoffmann entschärfen. Zur Halbzeit stand es damit weiterhin 0:0.

Ried und Hartberg lassen Chancen liegen

Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung offen. In der 55. Minute versuchte es Routinier Stefan Schwab mit einem Schuss aus der Distanz, der nur knapp am Tor vorbeiging. Wenig später hatte Ried die große Möglichkeit auf die Führung: Nach einer Hereingabe von Rhodes kam Kiese Thelin aus kurzer Distanz zum Abschluss. Hartbergs Feldhofer warf sich jedoch im letzten Moment dazwischen und verhinderte den Treffer. Auf der anderen Seite versuchten die Hartberger, wieder mehr Kontrolle zu übernehmen. Gattermayer und Lukic sorgten immer wieder für Gefahr, doch die Rieder Defensive hielt stand. Auch in der Schlussphase gelang keinem der beiden Teams der entscheidende Treffer.

Punkteteilung im Rennen um die Meistergruppe

In den letzten Minuten wurde auf beiden Seiten noch einmal gewechselt. Ried kam kurz vor dem Ende durch einen Abschluss von Drews zu einer weiteren Möglichkeit, Hartberg musste nach einem Eckball ebenfalls noch einmal aufpassen. Am Ergebnis änderte sich allerdings nichts mehr: Nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Stefan Macanovic die Partie beim Stand von 0:0 ab. Damit nehmen beide Mannschaften jeweils einen Punkt aus dem direkten Duell um eine gute Position im Rennen um die Meistergruppe mit.