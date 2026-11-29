Seit dem Verlust ihres Vaters nimmt Lisa Zirkl (27) vieles bewusster wahr. Besonders die kleinen, alltäglichen Momente haben für sie an Bedeutung gewonnen. Sie überlegt genauer, mit wem und womit sie ihre Zeit verbringt. Denn oft braucht es aus ihrer Sicht gar nicht viele Worte, sondern einfach die Anwesenheit eines Menschen. „Zeit ist für mich so wertvoll geworden. Momente sind vergänglich und festhalten kann man nichts“, erzählt sie im Gespräch mit 5 Minuten. Rückblickend würde sie alles dafür geben, noch einmal mit ihrem Papa in einem Raum zu sein und einfach gemeinsam den Moment zu erleben.

Eine Erfahrung wurde zur beruflichen Richtung

Ein konkreter Moment bestärkte Zirkl in ihrem Wunsch, künftig andere Menschen zu begleiten. Ihr Papa wurde zu Hause gepflegt, während sie selbst auf der Terrasse saß und nicht wusste, wohin mit ihren Gedanken. Sie suchte im Internet nach Unterstützung, fand aber kein Angebot, das zu ihrer Situation passte. „Ich wollte irgendetwas finden, das mich abholt, das nach mir klingt. Aber da war nichts, alles war so weit weg“, erinnert sie sich. Heute weiß sie, was sie damals gebraucht hätte: „Einfach jemanden an meiner Seite.“ Aus dieser Erfahrung entstand der Wunsch, genau für Menschen da zu sein, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Sie sollen einen Ort finden, an dem sie sich aufgehoben fühlen und nicht allein sind. Zirkl entschied sich für eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin und verabschiedete sich schließlich von ihrem langjährigen IT-Job. Aktuell befindet sie sich außerdem im Abschlussjahr zur diplomierten Lebens- und Sozialberaterin.

©Sonja Banfy Fotografie Vom IT-Job zur Trauerbegleiterin: Der Tod ihres Vaters veränderte das Leben von Lisa Zirkl grundlegend.

„Trauer hat eine Berechtigung“

Durch ihre Ausbildungen und die eigene Erfahrung hat Zirkl gelernt, wie unterschiedlich Menschen mit Verlust umgehen. Trauer verläuft nicht nach einem festen Muster. Gefühle können sich von einem Moment auf den anderen verändern – manchmal kommt die Traurigkeit plötzlich, manchmal ist sie gerade nicht da. „Trauer hat eine Berechtigung, da zu sein, so wie jedes Gefühl“, betont sie. Auch zeitlich lässt sich Trauer nicht begrenzen. Die Vorstellung, nach einem Jahr müsse wieder alles normal sein, hält sie für problematisch. Trauer verändert sich, verschwindet aber nicht einfach nach einem bestimmten Zeitraum. Dass Tod und Trauer in der Gesellschaft noch immer häufig Tabuthemen sind, erlebt Zirkl auch in Gesprächen. Dabei könne Offenheit vieles erleichtern: „Der Tod gehört genauso zum Leben wie die Geburt. Ich merke immer wieder: Sobald darüber geredet wird, wird es ein bisschen leichter.“ Auch Angehörigen und Freunden rät sie, ehrlich nachzufragen, statt aus Unsicherheit auf Abstand zu gehen. Eine einfache Frage kann bereits viel bewirken: „Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Wie kann ich für dich da sein?“

Mit „LiVi“ Raum für schwere und schöne Momente schaffen

Mit ihrem Unternehmen „LiVi – Flow of Life“ möchte Zirkl Menschen sowohl in schwierigen als auch in freudigen Lebensphasen begleiten. Für sie gehören Leichtigkeit und Schwere gleichermaßen zum Leben. Ihr Angebot verbindet deshalb Yoga mit individuellen Meditationen, Journaling und Ritualen. Unter dem Bereich „Memories“ finden sich Angebote rund um Trauer und Erinnerung. Dazu zählen etwa der monatliche Erinnerungsabend „In Loving Memory“, individuelles Trauer-Yoga sowie gemeinsame Erinnerungszeiten für Familien oder Freundeskreise. Auch besondere Tage wie Geburtstage oder Todestage können bewusst gestaltet werden. Der Bereich „Moments“ widmet sich hingegen den schönen Seiten des Lebens. Dazu gehören gemeinsame Auszeiten für Freunde und Paare, Geburtstagsangebote sowie bewusst gestaltete Junggesellinnenabschiede und eine Begleitung für Bräute vor der Hochzeit. Mit „Advent | flow of slow“ bietet Zirkl außerdem Einheiten an, die in der oft hektischen Vorweihnachtszeit Raum für Ruhe schaffen. Ihr Ziel ist es, Menschen Zeit und Raum für das zu geben, was gerade da ist – unabhängig davon, ob es sich um einen schmerzhaften Verlust oder einen besonderen Anlass handelt. Zudem bietet sie Sessel-Yoga in Pflegeheimen an.

©Sonja Banfy Fotografie Die Steirerin bietet Trauer-Yoga an. ©Sonja Banfy Fotografie Auch besondere Tage wie Geburtstage oder Todestage können bewusst gestaltet werden.

Ein Tattoo ihres Papas gab dem Unternehmen seinen Namen

Besonders eng mit ihrer Familiengeschichte verbunden ist auch der Name ihres Unternehmens. „LiVi“ setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen von Lisa und ihrer Schwester Victoria zusammen. Ihr Papa ließ sich diesen Schriftzug etwa zwei Jahre vor seinem Tod tätowieren. „Für mich ist LiVi die Verbindung zu meiner Familie und so etwas wie mein Nordstern, der mir die Richtung zeigt“, erzählt Zirkl. Der Name erinnert sie daran, warum sie ihre Arbeit macht – auch an schwierigeren Tagen. Menschen, die gerade einen Verlust erleben, möchte sie vor allem eines mitgeben: Sie müssen nicht sofort wieder in ihren Alltag zurückfinden. „Du darfst dir Zeit geben, dich in deinem Danach zurechtzufinden, ganz ohne Druck. Und vergiss nicht: Du bist nicht allein.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2026 um 20:10 Uhr aktualisiert