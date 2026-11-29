Die neue Woche beginnt in der Steiermark frostig. Während sich der Hochnebel im Süden vielerorts auflöst, bleibt es in einigen Regionen länger trüb. Dazu kommen eisige Temperaturen.

Am Montag ziehen vor allem über die nordwestliche Obersteiermark einige kompakte Wolkenfelder. Größtenteils bleibt es trocken, die Sonne zeigt sich allerdings nur zwischendurch. Im Süden der Steiermark löst sich der Hochnebel im Laufe des Tages weitgehend auf. Nicht überall setzt sich die Sonne durch: Entlang des Randgebirges und im Murtal kann die tiefe Bewölkung den ganzen Tag über bestehen bleiben, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria.

Temperaturen bleiben im Minusbereich

Auch die Temperaturen zeigen sich zum Wochenstart winterlich. Bereits in der Früh liegen die Werte zwischen minus sieben und minus zwei Grad. Am Nachmittag werden Höchsttemperaturen von minus drei bis plus zwei Grad erreicht. Damit bleibt es in Teilen der Steiermark auch tagsüber frostig.