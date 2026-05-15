Nach Tierquälerei-Video im Brixental: Bürgermeister meldet sich

Nachdem vier junge Männer gestanden haben, eine Katze auf grausame Weise getötet zu haben, meldet sich nun der Bürgermeister von Brixen im Thale zu Wort.

Vier Verdächtige im Alter zwischen 16 und 24 Jahren haben sich nach dem Auftauchen eines verstörenden Videos selbst der Polizei gestellt. Die jungen Österreicher gestanden, das Tier Ende April misshandelt und getötet zu haben. Die Katze wurde mit einer Schneeschaufel erschlagen. Wir haben berichtet: Nach Tierquälerei-Video im Brixental: Vier Verdächtige stellen sich.

Bürgermeister distanziert sich

Wie die Kronen Zeitung berichtet, reagierte der Bürgermeister von Brixen im Thale, Andreas Brugger, nun mit deutlichen Worten auf den Vorfall. Er betonte, dass der gesamte Ort von der Tat betroffen sei und sich in einer Art „Schockstarre“ befinde. „Tierquälerei hat bei uns absolut keinen Platz“, stellte der Ortschef gegenüber der Zeitung klar. Brugger, der selbst als Katzenfreund gilt, zeigte sich über die Skrupellosigkeit erschüttert. Trotzdem warnt der Bürgermeister vor einer Online-Hetzjagd und betont, dass weder die Familien der Täter noch die gesamte Region für die Tat einzelner in Mithaftung genommen werden dürfen.