NS-Symbole auf Pullover: Hausdurchsuchung nach Flohmarkt-Vorfall

Ein 67-Jähriger trug auf einem Flohmarkt in Innsbruck NS-Symbole. Bei einer Hausdurchsuchung in Pfunds fand die Polizei weitere Gegenstände.

Nach dem Vorfall auf dem Flohmarkt beschlagnahmte die Polizei illegale NS-Gegenstände im Wohnhaus des Verdächtigen.

Nach dem Vorfall auf dem Flohmarkt beschlagnahmte die Polizei illegale NS-Gegenstände im Wohnhaus des Verdächtigen.

Ein 67-jähriger Österreicher ist Sonntagvormittag auf einem Flohmarkt in Innsbruck wegen des Verdachts der nationalsozialistischen Wiederbetätigung aufgefallen. Der Mann trug dort öffentlich einen Pullover, der mit NS-Symbolen versehen war. Beamte der Polizeiinspektion Innsbruck Pradl hielten den Mann an und leiteten die weiteren Ermittlungen ein.

Weitere Gegenstände bei Wohnort entdeckt

Bei einer anschließenden Überprüfung an seinem Wohnort in Pfunds entdeckten die Einsatzkräfte eine größere Menge weiterer Gegenstände mit Bezug zum Nationalsozialismus und stellten diese sicher. Nach dem Ende der Erhebungen wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck Anzeige wegen des Verdachts eines Verbrechens nach dem Verbotsgesetz erstattet.