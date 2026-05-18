19-Jährige crasht mit Reisebus: Zwei Personen verletzt

Am 17.05.2026 ereignete sich auf einer Autobahn in Tirol ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Reisebus. Insgesamt zwei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 18.30 Uhr fuhr eine 19-Jährige Deutsche ihr Auto im Gemeindegebiet von Radfeld in Richtung Kufstein. Sie lenkte das Fahrzeug auf dem zweiten Fahrstreifen. Gleichzeitig lenkte ein 40-Jähriger Österreicher einen Reisebus auf dem ersten Fahrstreifen.

Zwei Insassen wurden verletzt

Laut ersten Zeugenaussagen fuhr die 19-Jährige am Beginn der dortigen Fahrbahnverschränkung durch eine Baustelle mit überhöhter Geschwindigkeit in das Heck des Busses. Nach dem Zusammenstoß kamen alle Beteiligten zum Stillstand. Zwei Insassen des Autos wurden unbestimmten Grades verletzt und in das BKH Kufstein eingeliefert. Die 67 Insassen des Reisebusses wurde nicht verletzt. Aufgrund des Unfalls musste die Autobahn für den gesamten Verkehr gesperrt werden, wodurch es zu einem Rückstau bis auf Höhe Münster kam.