Probeschein weg: Junge Autofahrer mit 148 km/h im 60er geblitzt

Bei Geschwindigkeitskontrollen sind einer zivilen Polizeistreife in Fritzens (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) im Bereich der Austraße am Dienstag, 19. Mai 2026, gleich zwei Raser ins Netz gegangen. Sie waren über 80 km/h zu schnell.

Zwei Autos, die augenscheinlich zu spät unterwegs waren und offenbar zu einem Straßenrennen angesetzt haben, wurden von der Polizei am Dienstag in Fritzens (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) erwischt. Sie waren „über mehrere hundert Meter mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander unterwegs“, heißt es seitens der Beamten nun. Ein 17-jähriger Österreicher wurde dabei mit 148 km/h im 60er gemessen, der 18-jährige Österreicher im zweiten Auto sei „offenkundig mit gleicher Geschwindigkeit“ unterwegs gewesen, berichtet die Polizei weiter.

Probeführerschein abgenommen

Nach Toleranzabzug waren die beiden damit um 83 km/h zu schnell unterwegs. Beide Fahrzeuge konnten anschließend angehalten werden, den beiden jungen Fahrern wurde jeweils der Probeführerschein abgenommen. Zusätzlich wurden die zwei Autos vorläufig beschlagnahmt und abgeschleppt. Die Raser werden nun angezeigt.