Nach langer Krankheit: Österreichische Radlegende verstorben

Im Alter von 81 Jahren ist Wolfgang Steinmayr am 19. Mai 2026 verstorben. Der Tiroler war eine wahre Radlegende, hat zwei Mal bei Olympia teilgenommen und vier Mal die Österreich-Rundfahrt gewonnen.

Wolfgang Steinmayr wurde 1944 geboren und ist in Hall in Tirol aufgewachsen. Als gelernter Koch zählte er zu den besten Amateur-Radsportlern überhaupt, hat sich 1972 und 1975 den Titel des Glocknerkönigs gesichert und 1972 sowie 1976 sogar bei den Olympischen Spielen teilgenommen. Er hat in den 70er-Jahren den Radsport hierzulande geprägt und sich zahlreiche Male in den Geschichtsbüchern verewigt – etwa auch als vierfacher Sieger der Österreich-Rundfahrt.

Wolfgang Steinmayr war auch erfolgreicher Unternehmer

Doch Steinmayr hat sich das beste aus gleich mehreren Welten genommen. Er war nämlich auch abseits des Radsports etwa als Versicherungsunternehmer sehr erfolgreich. Mit diesem hat er unter anderem Veranstaltungen wie das Hahnenkamm-Rennen oder as Bergisel-Springen versichert, ehe er 2010 – 40 Jahre nach Gründung – das Unternehmen einem Sohn weitergab.

„Hinterlässt eine große Lücke und es schmerzt, dass…“

Die österreichische Radlegende ist nun Dienstagvormittag, am 19. Mai 2026, nach langer Krankheit im 82. Lebensjahr verstorben. „Mit Wolfgang hat der österreichische Sport einen Menschen verloren, der mit viel Herz und Einsatz absolute Spitzenleistungen im Sport erbracht hat und auch beruflich voll im Leben stand. Als Botschafter für den Radsport hinterlässt er eine große Lücke und es schmerzt, dass er nicht mehr unter uns weilt“, erinnert sich Cycling Austria Präsident Harald J. Mayer.