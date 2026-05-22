Toter Mann in Innsbrucker Wohnung gefunden: Das zeigt Obduktion jetzt

Bei einem Feuerwehreinsatz haben die Florianis Dienstagabend einen toten Mann in einer Innsbrucker Wohnung gefunden. Nun hat die Obduktion neue Erkenntnisse offenbart.

Ein Rauchmelder hat einen Feuerwehreinsatz in Innsbruck ausgelöst, bei dem ein toter Mann gefunden wurde.

Ein Rauchmelder hat einen Feuerwehreinsatz in Innsbruck ausgelöst, bei dem ein toter Mann gefunden wurde.

Dienstagabend, am 19. Mai 2026, ist bei einem Feuerwehreinsatz in einer Innsbrucker Wohnung ein lebloser Mann gefunden worden. Die Einsatzkräfte sind nach dem Auslösen eines Rauchmelders gerufen worden und haben den Verstorbenen am Boden der Küche gefunden. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Alles dazu auch hier: Toter Mann bei Feuerwehreinsatz in Innsbruck entdeckt.

Obduktion ergibt: Mann schon vor Brand verstorben

Die Polizei hat am heutigen Freitag, 22. Mai 2026, nun neue Erkenntnisse geteilt. Demnach habe eine Obduktion ergeben, dass der 87-Jährige bereits vor Ausbruch des Brandes an einem medizinischen Notfall verstorben ist. Davon könne ausgegangen werden, so die Beamten in einer Aussendung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 14:27 Uhr aktualisiert