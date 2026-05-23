Wochenlang auf der Flucht: Häftling (24) in Tirol gefasst

Seit Anfang Mai war der Häftling flüchtig. Jetzt konnte er festgenommen und wieder in die Justizanstalt zurückgebracht werden.

Der 24-jährige Österreicher war seit 5. Mai aus der Justizanstalt Innsbruck (Tirol) flüchtig und konnte am Samstag nach einer intensiven Fahndung festgenommen werden. Der Mann wurde laut Polizei gegen 0.35 Uhr von Polizeistreifen in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) gefunden und festgenommen. Nach Abschluss der erforderlichen Amtshandlungen wurde der er wieder in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.