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/ ©Montage: Canva
Bild auf 5min.at zeigt eine Polizistin in einem Gefängnis.
In Wattens wurde ein flüchtiger Strafgefangener festgenommen.
Wattens
23/05/2026
Fahndung

Wochenlang auf der Flucht: Häftling (24) in Tirol gefasst

Seit Anfang Mai war der Häftling flüchtig. Jetzt konnte er festgenommen und wieder in die Justizanstalt zurückgebracht werden.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)
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Der 24-jährige Österreicher war seit 5. Mai aus der Justizanstalt Innsbruck (Tirol) flüchtig und konnte am Samstag nach einer intensiven Fahndung festgenommen werden. Der Mann wurde laut Polizei gegen 0.35 Uhr von Polizeistreifen in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) gefunden und festgenommen. Nach Abschluss der erforderlichen Amtshandlungen wurde der er wieder in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

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