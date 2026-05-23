Knapp über 30 Grad in Tiroler Gemeinde: Vermutlich erste Hitzewelle des Jahres

Am Samstag, den 23. Mai um 14.50 wurden im tirolerischen Haiming 31,1 Grad Celsius gemessen. Das heißt, dass wir uns möglicherweise bereits in der ersten Hitzewelle des Jahres befinden - und das noch vor Juni.

+30,1 Grad in Haiming (Tirol) am heutigen 23. Mai 2026: Der erste österreichweite Hitzetag des Jahres liegt somit hinter uns.

+30,1 Grad in Haiming (Tirol) am heutigen 23. Mai 2026: Der erste österreichweite Hitzetag des Jahres liegt somit hinter uns.

Der bislang durchschnittlich temperierte Mai schaltet nun in ganz Österreich plötzlich hoch – es könnte die erste Hitzewelle des Jahres sein. In der Meteorologie spricht man von einer Hitzewelle, wenn der Tageshöchstwert der Temperatur an mindestens drei Tagen in Folge bei bzw. über 30 Grad liegt. Wenn man sich die Wetterprognosen für die nächsten Tage ansieht, könnte das möglicherweise der Fall sein.

Pünktlich zum Pfingstwochenende klettern die Temperaturen nach oben

Laut einer Prognose von Ubimet ist an vielen Stationen der Niederungen Österreichs schon die erste Hitzewelle des Jahres in Sicht. Im Westen und Süden sind lokal vier Tage am Stück möglich, sonst meistens drei. Im Vergleich zum jüngeren – und vom Klimawandel schon beeinflussten – Klimamittel 1991-2020 war der Mai bislang nahezu perfekt durchschnittlich temperiert. In Teilen des Berglands war der Monat sogar leicht zu kühl.

Laut Prognosen am Dienstag der Höhepunkt

Ein kräftiges Hoch wird derzeit mit heißer Luft gefüllt. Die Nullgradgrenze soll im Alpenraum bis Dienstag auf knapp über 4000 Meter ansteigen. In den Niederungen Österreichs sind von Sonntag bis Dienstag verbreitet Höchstwerte um 30-33 Grad in Reichweite, wobei der Dienstag der heißeste Tag werden soll. Bereits am heutigen Samstag wurde in der Tiroler Gemeinde Haiming die 30-er-Marke geknackt. Im Süden könnte es zudem noch bis inklusive Mittwoch heiß bleiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 16:53 Uhr aktualisiert