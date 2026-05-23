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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist ein verunfalltes motorrad zu sehen, davor ein pannendreieck.
Der Motorradfahrer wurde 40 bis 50 Meter ins Feld geschleudert. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht.
Ehenbichl
23/05/2026
Verletzt

Biker nach Kollision mit Auto in Feld geschleudert

Weil ein Motorradfahrer den Blinker des vor ihm fahrenden Autos übersah und zum Überholvorgang ansetzte, kam es zu einer heftigen Kollision zwischen den Fahrzeugen. Dabei wurde der Biker fast 50 Meter weit ins Feld geschleudert.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Am Samstag, den 23.05.2026 gegen 13.05 Uhr lenkte eine 59-jährige Österreicherin ihr Auto von Rieden kommend auf der L260 in Fahrtrichtung Ehenbichl (Bezirk Reutte, Tirol) Auf Höhe Straßenkilometer 3,750 beabsichtigte sie, nach Links abzubiegen. Zur selben Zeit lenkte ein 25-jähriger polnischer Staatsangehöriger sein Motorrad in dieselbe Richtung.

Biker übersah, dass das Auto abbiegen wollte und überholte

Dieser übersah laut seinen Angaben den gesetzten Blinker des vor ihm fahrenden Fahrzeugs und setzte zum Überholvorgang an. Folglich kam es zur Kollision. Der Motorradlenker wurde durch die Kollision zwischen 40 und 50 Meter in das angrenzende Feld geschleudert. Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz ins Bezirkskrankenhaus nach Reutte verbracht.

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