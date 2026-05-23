Forstunfall im Pitztal: Frau wird von Baum getroffen

In Sankt Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst, Tirol) enden Forstarbeiten im Wald am Samstag mit einem Einsatz des Notarzthubschraubers. Ein Baum geriet unter Spannung und traf eine 63-Jährige.

Die 63-Jährige wird mit dem Notarzthubschrauber in die Sportklinik Imst eingeliefert.

Die 63-Jährige wird mit dem Notarzthubschrauber in die Sportklinik Imst eingeliefert.

Am Samsatg, den 23.05.2026 gegen 11. 05 Uhr war ein 65-jähriger gemeinsam mit seiner 63-jährigen Gattin in Sankt Leonhard im Pitztal unterhalb der Mauchelealpe mit Holzarbeiten beschäftigt. Drei Baumstämme wurden mittels Drahtseile angehängt und mit einer Forstseilwinde an den Wegrand gezogen. Die Seilwinde wurde vom 65-Jährigen bedient.

Baum gerät unter Spannung und trifft die Frau

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Ehefrau etwa fünf Meter seitlich der Zugrichtung der Baumstämme. Plötzlich geriet ein quer am Waldboden liegender Baum unter Spannung, wodurch die Frau von einem Baum getroffen wurde. Der Gatte brachte die verletzte Frau anschließend mit einem Fahrzeug bis zum Talboden. Dort wurde sie von einem First Responder sowie der Crew des Notarzthubschraubers erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Sportklinik Imst eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 18:09 Uhr aktualisiert