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/ ©Montage: Canva/5min
auf dem bild von 5min.at ist ein mann mit faust und dahinter ein polizeiauto zu sehen.
Aus dem Nichts schlagen Fremde plötzlich auf zwei Burschen ein. Die Polizei ermittelt.
Innsbruck
23/05/2026
Unbekanntes Motiv

Fremde schlagen grundlos auf zwei Burschen ein

In der Innsbrucker Innenstadt (Tirol) schlugen Unbekannte vor einem Lokal völlig unerwartet zwei jungen Männern ins Gesicht. Danach flüchten die Unbekannten. Ihr Motiv ist unbekannt.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Am Samstag, den 23.05.2026 um kurz nach 17 Uhr kam es in Innsbruck am Innrain zu einer Köperverletzung. Zwei junge Männer im Alter von 18 und 21 Jahren wurden vor einem Lokal von zwei ihnen nicht bekannten männlichen Personen angesprochen.

Unbekannte schlagen den Burschen ins Gesicht

Plötzlich schlugen die beiden männlichen Täter offenbar grundlos auf die Gesichter der Opfer ein. Die beiden Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Einer war zu Fuß unterwegs, der Andere mit dem Fahrrad. Die beiden Burschen wurden durch den Angriff unbestimmten Grades verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen sind im Gange.

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