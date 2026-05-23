Fremde schlagen grundlos auf zwei Burschen ein

In der Innsbrucker Innenstadt (Tirol) schlugen Unbekannte vor einem Lokal völlig unerwartet zwei jungen Männern ins Gesicht. Danach flüchten die Unbekannten. Ihr Motiv ist unbekannt.

Aus dem Nichts schlagen Fremde plötzlich auf zwei Burschen ein. Die Polizei ermittelt.

Aus dem Nichts schlagen Fremde plötzlich auf zwei Burschen ein. Die Polizei ermittelt.

Am Samstag, den 23.05.2026 um kurz nach 17 Uhr kam es in Innsbruck am Innrain zu einer Köperverletzung. Zwei junge Männer im Alter von 18 und 21 Jahren wurden vor einem Lokal von zwei ihnen nicht bekannten männlichen Personen angesprochen.

Unbekannte schlagen den Burschen ins Gesicht

Plötzlich schlugen die beiden männlichen Täter offenbar grundlos auf die Gesichter der Opfer ein. Die beiden Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Einer war zu Fuß unterwegs, der Andere mit dem Fahrrad. Die beiden Burschen wurden durch den Angriff unbestimmten Grades verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen sind im Gange.