Flucht eskaliert: Raser (19) kracht in Gegenverkehr

Der junge Autofahrer war deutlich zu schnell unterwegs, als die Beamten ihn anhalten wollten. Er ergriff die Flucht, woraufhin es zu einem Unfall kam. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Der Polizei wurde am Samstag ein junger Lenker gemeldet, der mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten konnten das Fahrzeug rasch im Ortsgebiet von Neustift-Dorf (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) wahrnehmen. Der Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltezeichen der Polizeistreife und setzte seine Fahrt weiterhin mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Es gelang den Beamten nicht, das Fahrzeug einzuholen.

Raser verlor die Kontrolle

Wenig später verlor der 19-Jährige im Ortsteil Neder auf der Zeggerbrücke in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal in das entgegenkommende Auto eines 59-jährigen Deutschen. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des deutschen Lenkers über eine Böschung geschleudert und kam rund fünf Meter unterhalb der Fahrbahn zum Stillstand“, so die Polizei.

Drei Verletzte nach Crash

Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Der 59-Jährige sowie sein 21-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Hall gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Nach Unfall: B183 gesperrt

Im Einsatz standen 25 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neustift mit vier Fahrzeugen, vier Polizeistreifen, ein Notarzthubschrauber sowie zwei Rettungswagen. Die B183 war während der Rettungs- und Bergearbeiten vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 14:34 Uhr aktualisiert