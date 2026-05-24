E-Biker bei Unfall mit LKW schwer verletzt
Schwerer Unfall mit einem LKW und einem E-Bike in Kössen (Bezirk Kitzbühel, Tirol): Ein Pensionist bemerkte in einer Kurve zu spät, dass ihm ein LKW entgegenkam. Er setzte zur Notbremsung an, stürzte und prallte gegen den LKW.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Am Pfingstsonntag, den 24.05.2026, gegen 10 Uhr fuhr ein 42-jähriger Österreicher mit einem Klein-LKW in Kössen auf der Gemeindestraße „Am See“ in Richtung Norden. Zur selben Zeit fuhr ein 70-jähriger Österreicher mit seinem E-Bike in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.
70-Jähriger bemerkte den LKW zu spät und stürzte bei Notbremsung
Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 70-Jährige den entgegenkommenden Klein-LKW in einer unübersichtlichen Kurve zu spät bemerkt und die Bremsen zu stark betätigt zu haben, sodass er Sturz kam und gegen den Klein-LKW prallte. Durch die Kollision zog sich der 70-jährige Mann schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung am Unfallort dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.