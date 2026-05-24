E-Biker bei Unfall mit LKW schwer verletzt

Schwerer Unfall mit einem LKW und einem E-Bike in Kössen (Bezirk Kitzbühel, Tirol): Ein Pensionist bemerkte in einer Kurve zu spät, dass ihm ein LKW entgegenkam. Er setzte zur Notbremsung an, stürzte und prallte gegen den LKW.

Mit dem E-Bike wurde ein Pensionist bei einem Unfall mit einem LKW schwer verletzt.

Mit dem E-Bike wurde ein Pensionist bei einem Unfall mit einem LKW schwer verletzt.

Am Pfingstsonntag, den 24.05.2026, gegen 10 Uhr fuhr ein 42-jähriger Österreicher mit einem Klein-LKW in Kössen auf der Gemeindestraße „Am See“ in Richtung Norden. Zur selben Zeit fuhr ein 70-jähriger Österreicher mit seinem E-Bike in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

70-Jähriger bemerkte den LKW zu spät und stürzte bei Notbremsung

Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 70-Jährige den entgegenkommenden Klein-LKW in einer unübersichtlichen Kurve zu spät bemerkt und die Bremsen zu stark betätigt zu haben, sodass er Sturz kam und gegen den Klein-LKW prallte. Durch die Kollision zog sich der 70-jährige Mann schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung am Unfallort dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.