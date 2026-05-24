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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen paragleiter und einen notarzt.
Der Mann stürzte fünf bis acht Meter ab.
Grafenweg
24/05/2026
Verletzt

Gleitschirmpilot stürzte auf Wiese des Landeplatzes ab

Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde ein 51-Jähriger Deutscher mittels Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein (Tirol) eingeliefert. Der Paragleiter hatte ein Problem beim Landeflug und stürzte ab.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Am Vormittag des Pfingstsonntags, dem 24.05.2026, startete ein 51-jähriger deutscher Gleitschirmpilot im Gemeindegebiet Grafenweg vom Startplatz am Marchbachjoch auf 1.496 Metern Höhe und wollte zum Landeplatz Grafenweg fliegen. Gegen 12 Uhr dürfte es im Zuge des finalen Landeanfluges zu einem Strömungsabriss an der Gleitschirmkappe gekommen sein.

51-Jähriger stürzt fünf bis acht Meter auf die Wiese

Das sorgte dafür, dass der Pilot mit seinem Fluggerät aus einer Höhe von fünf bis acht Metern auf die Wiese des Landeplatzes abstürzte. Durch den Absturz zog sich der 51-Jährige im Rückenbereich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

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