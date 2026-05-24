Gleitschirmpilot stürzte auf Wiese des Landeplatzes ab

Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde ein 51-Jähriger Deutscher mittels Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein (Tirol) eingeliefert. Der Paragleiter hatte ein Problem beim Landeflug und stürzte ab.

Am Vormittag des Pfingstsonntags, dem 24.05.2026, startete ein 51-jähriger deutscher Gleitschirmpilot im Gemeindegebiet Grafenweg vom Startplatz am Marchbachjoch auf 1.496 Metern Höhe und wollte zum Landeplatz Grafenweg fliegen. Gegen 12 Uhr dürfte es im Zuge des finalen Landeanfluges zu einem Strömungsabriss an der Gleitschirmkappe gekommen sein.

51-Jähriger stürzt fünf bis acht Meter auf die Wiese

Das sorgte dafür, dass der Pilot mit seinem Fluggerät aus einer Höhe von fünf bis acht Metern auf die Wiese des Landeplatzes abstürzte. Durch den Absturz zog sich der 51-Jährige im Rückenbereich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.