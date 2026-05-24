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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist eine leitschiene zu sehen.
Der Biker stürzte über die Böschung zehn Meter in den Wald hinab.
Fließ
24/05/2026
Schwerer Sturz

Kollision zwischen Auto und Motorrad: Biker stürzt 10 Meter über Böschung

Schwerer Unfall zwischen Auto und Motorrad: Im Gemeindegebiet von Fließ (Bezirk Landeck, Tirol) kommt es am Sonntag, den 24. Mai zu einem heftigen Crash. Der Biker befindet sich nach dem Unfall im Krankenhaus Zams.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)
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Am 24.05.2026, gegen 11.50 Uhr fuhr ein 30-jähriger deutscher Auto-Lenker im Gemeindegebiet Fließ entlang der Piller Landesstraße (L-17) bergwärts in Richtung Piller Höhe. Zeitgleich fuhr ein 57-jähriger österreichischer Motorradlenker in entgegen gesetzter Richtung talwärts. Im Bereich einer Kurve auf Höhe Straßenkilometer 7,780 kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem Motorradfahrer und dem Fahrzeug des Deutschen.

Biker stürzt über die Leitschiene über Böschung in den Wald

Aufgrund dessen kam der Motorradlenker zu Sturz und stürzte in der Folge über die talseitig befindliche Leitschiene ca. 10 Meter über die Böschung in den angrenzenden Wald. Durch den Sturz wurde der Motorradlenker unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung am Unfallort in das Krankenhaus Zams eingeliefert. An beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

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