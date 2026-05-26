Durch Überholen einer Kutsche: Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Das Überholen einer Kutsche im Pfarrbichltunnel (Seefeld, Tirol) löst einen komplexen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen aus. Der Verantwortliche Lenker konnte bis dato nicht ausgeforscht werden.

Am Montag, den 25 Mai .2026, gegen 10.50 Uhr, lenkte eine 65-jährige Deutsche ein Auto auf der Landesstraße L14 im Ortsgebiet von Seefeld in Tirol in Richtung Westen. Im Pfarrbichltunnel musste die 65-Jährige eine Vollbremsung durchführen, da ein entgegenkommendes Auto ausscherte und eine Kutsche überholte.

Zwei Autos und zwei Motorräder in Unfall verwickelt

Ein hinter der Frau nachkommender PKW, welcher von einem 53-jährigen Mann aus Kamerun gelenkt wurde, kollidierte schließlich mit dem Auto der 65-Jährigen. Ein nachkommendes Motorrad, welches von einem 57-jährigen Deutschen gelenkt wurde, konnte den Unfallfahrzeugen noch ausweichen und kam zwischen den beiden Autos zum Stillstand. Ein weiteres Motorrad, welches ebenfalls in Richtung Westen unterwegs war und von einem 44-jährigen Österreicher gelenkt wurde, konnte nicht mehr angehalten werden und kollidierte mit dem stillstehenden Motorrad.

Biker schlitterte über die Fahrbahn

Dabei stürzte der 44-Jährige vom Motorrad und schlitterte über die Fahrbahn. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Während der 44-Jährige leicht verletzt wurde, blieben die anderen Unfallbeteiligten unverletzt.

53-Jähriger Autolenker war alkoholisiert

Ein mit dem 53-jährigen Autolenker durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Der Fahrzeuglenker, welcher die Kutsche überholte, konnte bis dato nicht ausgeforscht werden. Es soll sich um ein dunkles Fahrzeug vom Typ „Volkswagen Golf“ gehandelt haben. Nach Abschluss der Ermittlungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen. Im Einsatz standen der Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Seefeld in Tirol, sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Seefeld in Tirol.