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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen verletzten fahrradfahrer.
Der alkoholisierte 65-Jährige kollidiert mit einer anderen E-Bike-Fahrerin. Dabei stürzt er und verletzt sich,.
Matrei
26/05/2026
Verletzt

Betrunkener E-Bike-Fahrer kracht in anderes Fahrrad

E-Biker-Kollision in einer Unterführung: Am Pfingstmontag fuhr ein 65-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem E-Bike durch eine Unterführung in Matrei (Osttitol). Dabei krachte er mit einer anderen Radfahrerin zusammen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)
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Am Pfingstmontag, den 25. Mai 2026, gegen 19.05 Uhr, fuhr ein 65-jähriger Österreicher mit einem E-Bike auf dem parallel zur Landesstraße L24 verlaufenden Radweg in Matrei in Osttirol in Richtung Westen. Im Bereich einer Unterführung kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden 31-jährigen Österreicherin, welche ebenfalls ein E-Bike lenkte.

Beide Radfahrer stürzen, Mann zieht sich Verletzungen zu

Dabei kamen beide Radfahrer zu Sturz. Während die Frau unverletzt blieb, erlitt der 65-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Eine Streife der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol, welche zur selben Zeit in unmittelbarer Nähe Verkehrskontrollen durchführte, begab sich unverzüglich zur Unfallstelle, wo die Beamten Erste Hilfe leisteten und den Rettungsdienst verständigten.

Alko-Test ergab: 65-Jähriger war betrunken

Nach erfolgter Erstversorgung wurde der  65-Jährige in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest ergab beim Mann eine erhebliche Alkoholisierung. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Lienz.

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