Sieben Meter abgestürzt: Wanderer (74) landet im Bach

Am 26. Mai war ein 74-jähriger Deutscher mit seiner Ehefrau (69) im Gemeindegebiet von Amlach (Bezirk Lienz, Osttirol) auf dem Wanderlehrpfad W 11 unterwegs. Nach rund einer Stunde passierte das Unglück: Wie die Polizei berichtet, geriet der 74-Jährige über den linken Wegrand und stürzte etwa sieben Meter über eine steile Böschung in den Leidenbach. Im Moment führt dieser nur wenig Wasser. Der Mann konnte sich nicht selbst aus der Notlage befreien, darum setzte seine Frau einen Notruf ab. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus. „Der Mann wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers mittels Tau geborgen und mit Verletzungen in das Krankenhaus Lienz eingeliefert“, so die Polizei abschließend.