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/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungshubschrauber und einen Wanderer.
Ein Deutscher musste nach einem Wanderunfall in Osttirol vom Hubschrauber geborgen werden.
Osttirol
26/05/2026
Hubschraubereinsatz

Sieben Meter abgestürzt: Wanderer (74) landet im Bach

Ein Wanderausflug in Osttirol endete für ein deutsches Ehepaar nicht wie geplant: Der 74-jährige Mann stürzte plötzlich mehrere Meter tief in ein Bachbett. Er wurde verletzt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Am 26. Mai war ein 74-jähriger Deutscher mit seiner Ehefrau (69) im Gemeindegebiet von Amlach (Bezirk Lienz, Osttirol) auf dem Wanderlehrpfad W 11 unterwegs. Nach rund einer Stunde passierte das Unglück: Wie die Polizei berichtet, geriet der 74-Jährige über den linken Wegrand und stürzte etwa sieben Meter über eine steile Böschung in den Leidenbach. Im Moment führt dieser nur wenig Wasser. Der Mann konnte sich nicht selbst aus der Notlage befreien, darum setzte seine Frau einen Notruf ab. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus. „Der Mann wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers mittels Tau geborgen und mit Verletzungen in das Krankenhaus Lienz eingeliefert“, so die Polizei abschließend.

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