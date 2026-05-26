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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist ein rettungshubschrauber zu sehen.
Er betrat die Metallüberdachung einer Firma und brach plötzlich durch die Konstruktion auf den Betonboden.
Breitenwang
26/05/2026
Schwer verletzt

51-Jähriger stürzt sieben Meter durch Firmendach

Ein 51-jähriger Österreicher stürzte am Dienstagmittag in Breitenwang sieben Meter tief durch eine Firmenüberdachung. Er ist schwer verletzt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Am Dienstag, 26. Mai 2026 gegen 12 Uhr befand sich ein 51-jähriger Österreicher aufgrund bevorstehender Umbaumaßnahmen auf einer Metallüberdachung einer Firma in Breitenwang (Reutte/Tirol). „Der Mann habe sich aus eigenem auf das Dach begeben und stürzte schließlich durch das Dach ca. sieben Meter auf den darunter befindlichen Betonboden“, berichtet die Tiroler Polizei in einer Aussendung. Der 51-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 19:20 Uhr aktualisiert
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