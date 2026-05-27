Frau mit Kleinkind: Auto schlittert Böschung hinunter und reißt Baum aus

In Forchach (Bezirk Reutte, Tirol) kam am Dienstag, den 26. Mai, eine Mutter mit ihrem Kleinkind im Auto von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter. Sie wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Eine 39-Jährige war mit ihrem einjährigen Sohn von der Straße abgekommen und in eine Böschung gestürzt.

Eine 39-Jährige war mit ihrem einjährigen Sohn von der Straße abgekommen und in eine Böschung gestürzt.

Am 26. Mai 2026, gegen 19.55 Uhr, fuhr eine 39-jährige Österreicherin mit ihrem Auto auf der B198 im Gemeindegebiet von Forchach (Bezirk Reutte) von Weißenbach kommend in Richtung Lechtal. Im Bereich des Straßenkilometers 61,6 kam sie aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und schlitterte über die dortige Böschung hinab.

Frau konnte nach Unfall eigenständig aus Fahrzeug steigen

Dabei riss der Pkw einen Baum aus und kam auf der unter der Bundesstraße liegenden Nebenfahrbahn zum Stillstand. Die Österreicherin konnte das Fahrzeug selbstständig mit ihrem einjährigen Sohn verlassen. Ersthelfer setzten einen Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, ihr Sohn blieb augenscheinlich unverletzt. Beide wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Reutte eingeliefert.