Brenner-Sperre am Samstag wegen Demo: Das musst du als Autofahrer wissen

Wie bereits berichtet, wird der Brenner-Straßen-Korridor am kommenden Samstag, dem 30. Mai 2026, aufgrund einer angemeldeten Demonstration für acht Stunden komplett gesperrt. Zwischen 11 und 19 Uhr wird die A13 Brenner Autobahn in beide Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Hauptmautstelle Schönberg und der Anschlussstelle Brenner-Nord beziehungsweise der Staatsgrenze. Da auch die B182 Brennerstraße und die L38 Ellbögener Straße im selben Zeitraum für den Durchzugsverkehr dichtgemacht werden, gibt es lokal kein Durchkommen mehr. Für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen treten die Fahrverbote auf der Nord-Süd-Strecke in ganz Tirol bereits ab 9 Uhr morgens in Kraft.

Sperre weitet sich nach Südtirol aus

Aktuelle Informationen des ÖAMTC zeigen nun, dass das Verkehrschaos nicht an der Staatsgrenze enden wird. Auch auf italienischer Seite wird der Verkehr großflächig blockiert: „Von 10.30 bis 20 Uhr wird auch in Südtirol die Brenner Autobahn, A22, ab der Mautstelle Sterzing Richtung Norden für alle Fahrzeuge gesperrt“, teilen die ÖAMTC-Experten in ihrer aktuellen Aussendung mit. Sollte der Rückstau zu extrem werden, behalten sich die italienischen Behörden vor, die Sperre der Autobahn flexibel weiter nach Süden auf die Bereiche Brixen, Klausen oder Bozen zu verlegen. Ein Lkw-Fahrverbot gilt in Südtirol sogar bereits ab 7 Uhr früh.

Kontrollen: „Bloßes Tanken gilt nicht“

Sowohl in Österreich als auch in Italien bleibt der betroffene Bereich ausschließlich dem regionalen Quell- und Zielverkehr vorbehalten. Die Polizei und die Landesverkehrsabteilungen werden an den Grenzübergängen und im Wipptal Kontrollen durchführen. Der ARBÖ-Informationsdienst stellt klar: „Wer in den betroffenen Bereich fahren muss, sollte einen Nachweis mitführen. Dazu zählen etwa Buchungsbestätigungen, Arbeitgeberbestätigungen, Terminbestätigungen, Lieferpapiere oder vergleichbare Unterlagen.“ Der ÖAMTC warnt zudem Urlauber, die auf dem Weg nach Italien oder Kroatien sind, vor dreisten Ausweichversuchen: „Wer sich auf der reinen Durchreise (…) befindet, darf die Autobahn nicht verlassen, um einem Stau auszuweichen. Das bloße Tanken gilt nicht als Zielverkehr, wenn es nur zur Umgehung der Sperre genutzt wird“. An den Salzburger Abfahrten der Tauernautobahn (A10) werden dafür extra Kontrollposten eingerichtet.

Es gibt keine echten Alternativen

Wer hofft, das Nadelöhr über umliegende Pässe umfahren zu können, wird enttäuscht. Laut ARBÖ sind die Felbertauernstraße (B108), die Reschen Straße (B180) sowie die Ötztal Straße (B186) durch Baustellen massiv belastet. Am Reschenpass führt die Baustelle an der Kanzelgalerie zudem zu einer einspurigen Ampelregelung. Großräumige Ausweichrouten über die Pyhrnautobahn (A9) oder die Tauernautobahn (A10) fallen wegen des zeitgleich stattfindenden Urlauber-Schichtwechsels ebenfalls flach und werden laut ÖAMTC „heillos überlastet“ sein. Selbst der Umweg über die Schweiz (St. Gotthard, San Bernardino) oder die Rheintal Autobahn (A14) wird an diesem Wochenende zur Geduldsprobe. „Am 30. Mai sollten Autofahrende die Durchfahrt durch Tirol unbedingt meiden“, lautet daher der Appell des ÖAMTC. Auch am Freitag davor und am Sonntag danach wird mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet.

Stau in weiteren Teilen Österreichs

Als wäre der Stillstand in Tirol nicht genug, meldet der ARBÖ-Informationsdienst für das kommende Wochenende weitere Großereignisse in anderen Bundesländern: